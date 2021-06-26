Дизайн лендинга

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Завершен66 заявок1413 просмотров

Нужно сделать редизайн лендинга по медицинской услуге с целью повышения % конверсии. Логотип есть.

4 года назад
HelenM
Елена 
44 года
11 лет в сервисе
Была
10 месяцев назад

Выбранный исполнитель

AnnI-z
Анна 
34 года
5 лет в сервисе
Была
3 года назад
4 года назад
$80
27 дней
Escrow
Рекомендую Анну, как креативного и грамотного дизайнера. В процессе работы видение визуализации некоторых элементов отличалось, что требовало диалога. При этом Анна всегда четко аргументировала свою точку зрения и этом слышала аргументы с моей стороны. В итоге нашли оптимальное решение. Результатом довольна. Буду обращаться к Анне по новым проетам.
Отличный заказчик! Со своим видением, но в то же время готова принять другую точку зрение. Всегда идет на компромисс, при том с положительными эмоциями. Готова войти в положение и работать в непредвиденных ситуациях ) Я была рада работать с Еленой, и надеюсь на дальнейшее сотрудничество

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