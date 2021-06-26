Дизайн лендинга

Отличный заказчик! Со своим видением, но в то же время готова принять другую точку зрение. Всегда идет на компромисс, при том с положительными эмоциями. Готова войти в положение и работать в непредвиденных ситуациях ) Я была рада работать с Еленой, и надеюсь на дальнейшее сотрудничество