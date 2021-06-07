Дизайн лендинга

$70
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт38 заявок2317 просмотров
#1$70

Всем привет.

Нам требуется нарисовать лендинг.

Услуга: Резервирование сайтов

Материал, который возможно будет на сайте, в примерах:

https://system-admins.ru/otkazoustojchivost-sajta/

https://www.airnode.ru/cloud-for-ecomerce

https://itfb.com.ua/otkazoustojchivost-sajta/

https://openadmins.ru/blog/cluster-for-bitrix

https://selectel.ru/lab/general-load-balancer/

Для участия в конкурсе достаточно нарисовать только первый экран. После выбора победителя, дорисовать остатки + мобильную версию

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ifr0st
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