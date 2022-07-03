juliafedochenko

UX\UI designer

Здравствуйте! Меня зовут Юлия, я - веб - дизайнер.

Я закончила 3-х месячное обучение в школе веб-дизайна Shendrikov Education. Опыт работы дизайнером 6 месяцев.

Предпочитаю работать в программе Figma, так как это максимально удобная программа для разработки дизайна и для демонстрации процесса своей роботы клиенту. Также занимаюсь выполнением adaptive\responsive дизайна.

Буду рада помочь вам улучшить продажи продуктов или услуг вашего бизнеса с помощью удобного и красивого дизайна веб-сайта. Я буду максимально заботиться о клиентах вашего бизнеса, чтобы они понимали и получали удовольствие от использования вашего веб-сайта и оформления заказов на нем. Также выслушаю ваши пожелания и предложения и постараюсь безупречно их исполнить.

Дополнительно первые 2 захода на правки бесплатные

Портфолио : https://www.behance.net/_33