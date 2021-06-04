Дизайн адаптивной версии сайта по продаже деталей

$150
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен1 заявка90 просмотров

Нужно сделать адаптивную версию сайта по продаже автомобильных деталей.

Десктопная версия сайта уже есть. Исходники в PSD формате. 

Нужен дизайн главной страницы и страницы товара. 

4 года назад
vorg666
32 года
15 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

alexskichko
31 год
10 лет в сервисе
Был
15 дней назад
4 года назад
$150
1 день
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Александр замечательный заказчик и приятный человек. Очень давно сотрудничаем и все отлично. Однозначно pекомендую и жду снова :)

Заявки фрилансеров

alexskichko
31 год
10 лет в сервисе
Был
15 дней назад
4 года назад

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