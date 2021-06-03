Нужно сделать креативный лендинг на Tilda образцы дизайна что нравятся (тема корпусная Мебель под ключ): https://mebel-pvm.com.ua/ https://kievmebli.com.ua/ https://rdwood.com.ua/ https://gros.design/own/ru/?fbclid=IwAR1rmmBpeG5HlQO52rJdFZI1lk9G6B7g5DJVLRiR1vPRe4n9DJVNUtP55ps_aem_AVMtP09BF4TtF2X6PeOTAnqx_ODPKsoESq7KxsmrHZgZDSIvMe7dDRq0oNKkXthPF6dAPV5eK_JLFp19SGiMQaqjCLG1tu4yy-776Mn9hySrlw
Дизайнер IG
Для продвижения личного бренда эксперта (психология, философия, IT и медицина) в соцсетях ищется digital-дизайнер. Разработка визуальной концепции личного бренда эксперта в IG, включающая:
- Концепцию оформления инсталендинга
- Цветовую палитру
- Первые 12 квадратов (под контент-план)
- Шрифты
- Автар
- Иконки для вечных сториз
- Шаблоны для сториз
- ТЗ фотографу
- Небанальный экспертный контент - психология, философия, IT, медицина
- ЦА: CIO и CDO
- Высокий чек, премиальный сегмент
- Не должно быть:
- Ассоциаций с типичными инста-психологами
- «Холодного минимализма»
- Желательно: яркость (но не «вырви глаз»), креативность, остроумие и ироничность (но не толстый юмор)
- В целом, свобода для смелых творческих решений
- Создание инстанлендинга на 12 постов раз в месяц
- Помощь в установке
- Разработка новых шаблонов и других визуальных элементов IG
- Безукоризненное чувство стиля
- Нетерпимость к банальности, шаблонам и стереотипным решениям
- Насмотренность, глубокое понимание сути IG, его трендов и антитрендов
- Понимание СММ
- Умение работать по ТЗ в соответствии с текстовым контентом
- Профильное образование
- Владение современным профессиональным ПО
- Ответственность и соблюдение сроков
- Наличие опыта работы и портфолио (соцсети) обязательно
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