Дизайнер IG

$160
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт6 заявок584 просмотра

Для продвижения личного бренда эксперта (психология, философия, IT и медицина) в соцсетях ищется digital-дизайнер. Разработка визуальной концепции личного бренда эксперта в IG, включающая:

  • Концепцию оформления инсталендинга
  • Цветовую палитру
  • Первые 12 квадратов (под контент-план)
  • Шрифты
  • Автар
  • Иконки для вечных сториз
  • Шаблоны для сториз
  • ТЗ фотографу
Стоимость проекта 15000 р. Суть проекта и критерии визуала:
  • Небанальный экспертный контент - психология, философия, IT, медицина
  • ЦА: CIO и CDO
  • Высокий чек, премиальный сегмент
  • Не должно быть:
  • Ассоциаций с типичными инста-психологами
  • «Холодного минимализма»
  • Желательно: яркость (но не «вырви глаз»), креативность, остроумие и ироничность (но не толстый юмор)
  • В целом, свобода для смелых творческих решений
После собеседования предлагается выполнить оплачиваемое (1000 р.) тестовое задание, результатом которого будет письменное описание концепции, примеры существующих аккаунтов IG и другие примеры визуала. Есть описание ЦА и контент-план. Дальнейшее сотрудничество (при принятии концепции):
  • Создание инстанлендинга на 12 постов раз в месяц
  • Помощь в установке
  • Разработка новых шаблонов и других визуальных элементов IG
ЗП по договоренности от 5000 р. Требования:
  • Безукоризненное чувство стиля
  • Нетерпимость к банальности, шаблонам и стереотипным решениям
  • Насмотренность, глубокое понимание сути IG, его трендов и антитрендов
  • Понимание СММ
  • Умение работать по ТЗ в соответствии с текстовым контентом
  • Профильное образование
  • Владение современным профессиональным ПО
  • Ответственность и соблюдение сроков
  • Наличие опыта работы и портфолио (соцсети) обязательно
4 года назад
guest_16227014706526
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