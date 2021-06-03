Дизайнер IG

Для продвижения личного бренда эксперта (психология, философия, IT и медицина) в соцсетях ищется digital-дизайнер. Разработка визуальной концепции личного бренда эксперта в IG, включающая:

Концепцию оформления инсталендинга

Цветовую палитру

Первые 12 квадратов (под контент-план)

Шрифты

Автар

Иконки для вечных сториз

Шаблоны для сториз

ТЗ фотографу

Небанальный экспертный контент - психология, философия, IT, медицина

ЦА: CIO и CDO

Высокий чек, премиальный сегмент

Не должно быть:

Ассоциаций с типичными инста-психологами

«Холодного минимализма»

Желательно: яркость (но не «вырви глаз»), креативность, остроумие и ироничность (но не толстый юмор)

В целом, свобода для смелых творческих решений

Создание инстанлендинга на 12 постов раз в месяц

Помощь в установке

Разработка новых шаблонов и других визуальных элементов IG

Безукоризненное чувство стиля

Нетерпимость к банальности, шаблонам и стереотипным решениям

Насмотренность, глубокое понимание сути IG, его трендов и антитрендов

Понимание СММ

Умение работать по ТЗ в соответствии с текстовым контентом

Профильное образование

Владение современным профессиональным ПО

Ответственность и соблюдение сроков

Наличие опыта работы и портфолио (соцсети) обязательно

Стоимость проекта 15000 р. Суть проекта и критерии визуала:После собеседования предлагается выполнить оплачиваемое (1000 р.) тестовое задание, результатом которого будет письменное описание концепции, примеры существующих аккаунтов IG и другие примеры визуала. Есть описание ЦА и контент-план. Дальнейшее сотрудничество (при принятии концепции):ЗП по договоренности от 5000 р. Требования: