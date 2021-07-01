Дизайн сайта Lending

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен27 заявок1836 просмотров

Нужно сделать креативный лендинг на Tilda образцы дизайна что нравятся (тема корпусная Мебель под ключ):

https://mebel-pvm.com.ua/

https://kievmebli.com.ua/

https://rdwood.com.ua/

https://gros.design/own/ru/?fbclid=IwAR1rmmBpeG5HlQO52rJdFZI1lk9G6B7g5DJVLRiR1vPRe4n9DJVNUtP55ps_aem_AVMtP09BF4TtF2X6PeOTAnqx_ODPKsoESq7KxsmrHZgZDSIvMe7dDRq0oNKkXthPF6dAPV5eK_JLFp19SGiMQaqjCLG1tu4yy-776Mn9hySrlw

Tilda
4 года назад
euro-space
Вячеслав 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

zhovi
31 год
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4 года назад
$50
1 день
Все хорошо, понравилось)
Все нормально

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