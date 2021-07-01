Дизайн сайта Lending

Нужен ответственный человек, с опытом, на редизайн текущего сайта https://stopradiators.ru/. Начать с главной страницы (десктоп и адаптивной мобильной версии). Обязательно иметь: - Чувство стиля, меры. Сделать макет чтобы у прогера потом не ...