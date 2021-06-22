Реддизайн по сайту

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Завершен31 заявка806 просмотров

Здравствуйте!

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Требуется обновить только формы по сайту под наш стиль https://docs.google.com/document/d/1rHJnLkI0fWAFqGAG95Tphgd2OWnrxK8SddsatKacdxE/edit?usp=sharing

Срок 2 дня

4 года назад
nikastale
Ольга 
42 года
10 лет в сервисе
Была
2 года назад

Выбранный исполнитель

TenshiSpirit
25 лет
4 года в сервисе
Была
3 года назад
4 года назад
$5
8 дней
Escrow
Хороший специалист, все вовремя и зачетно
Ольга приятный заказчик, доступное ТЗ и оплата вовремя. Нацелена на дальнейшее сотрудничество!

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