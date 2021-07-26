Оформить кейс на Behanse

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Завершен26 заявок876 просмотров

Есть работы нашей студии, хотим завести беханс, ищем человека ,кто подготовит кейсы, цена и сроки обсуждаемы, предлагайте цену за 1 кейс, работы все многостраничные, не ленды, адаптив нужно оформить в мокапы

4 года назад
ofytov
Олег 
55 лет
5 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

vzdes
30 лет
4 года в сервисе
Была
9 месяцев назад
4 года назад
$30
15 дней
Спасибо!
Cпасибо, все хорошо!

Заявки фрилансеров

Дарья
 
30 лет
4 года в сервисе
Была
3 года назад
4 года назад
Мария
 
23 года
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Юлия
 
24 года
4 года в сервисе
Была
3 года назад
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Людмила
 
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Была
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4 года назад
Алёна
 
33 года
5 лет в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Маргарита
 
24 года
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2 года назад
2 отзыва
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Валентин
 
31 год
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Был
4 года назад
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Настя
 
23 года
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4 года назад
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Захар
 
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Анна
 
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2 отзыва
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Эльвира
 
23 года
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1 отзыв
4 года назад
Дмитрий
 
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6 месяцев назад
17 отзывов
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Татьяна
 
23 года
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5 отзывов
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Рузиль
 
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Анастасия
 
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Игорь
 
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10 отзывов
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Александр
 
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месяц назад
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4 года назад
vzdes
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9 месяцев назад
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Артём
 
37 лет
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3 года назад
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Ирина
 
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Елизавета
 
23 года
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4 отзыва
4 года назад
Наталья
 
51 год
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София
 
32 года
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Был
3 года назад
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Оксана
 
31 год
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5 месяцев назад
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