Здравствуйте!
Я веб-дизайнер и по уши влюблена в свою работу 殺
Занимала должность UI/UX дизайнера в IT компании, работала на международном рынке. Занимаюсь разработкой дизайна интернет-магазинов, Landing Page, оформлением соц. сетей. В работе в основном использую Figma, Principle, Photoshop, есть навыки в использовании Adobe Illustrator, After Effect, Spline. Быстро впитываю новую информацию и применяю на практике, легко вливаюсь в команду, коммуникабельная, высоко развита эмпатия.
Ваш комфорт для меня, превыше всего, поэтому мы можем общаться любым удобным для вас способом: в месенджере, по телефону или видеосвязи.
Связаться со мной:
Telegram — +380990100995
WhatsApp — +380990100995
Viber — +380990100995
Email — [email protected]
Instagram — https://www.instagram.com/elvira_sunflower/
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