UI/UX дизайн

Здравствуйте!

Я веб-дизайнер и по уши влюблена в свою работу 殺

Занимала должность UI/UX дизайнера в IT компании, работала на международном рынке. Занимаюсь разработкой дизайна интернет-магазинов, Landing Page, оформлением соц. сетей. В работе в основном использую Figma, Principle, Photoshop, есть навыки в использовании Adobe Illustrator, After Effect, Spline. Быстро впитываю новую информацию и применяю на практике, легко вливаюсь в команду, коммуникабельная, высоко развита эмпатия.

Ваш комфорт для меня, превыше всего, поэтому мы можем общаться любым удобным для вас способом: в месенджере, по телефону или видеосвязи.

Связаться со мной:

Telegram — +380990100995

WhatsApp — +380990100995

Viber — +380990100995

Email — [email protected]

Instagram — https://www.instagram.com/elvira_sunflower/