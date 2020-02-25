Elvira_zubach

Эльвира Зубачевская Elvira_zubach

 
21 годУкраина/Винница
4 года на фриланс-бирже
Была
2 года назад
UI/UX дизайн

Здравствуйте!

Я веб-дизайнер и по уши влюблена в свою работу 殺

Занимала должность UI/UX дизайнера в IT компании, работала на международном рынке. Занимаюсь разработкой дизайна интернет-магазинов, Landing Page, оформлением соц. сетей. В работе в основном использую Figma, Principle, Photoshop, есть навыки в использовании Adobe Illustrator, After Effect, Spline. Быстро впитываю новую информацию и применяю на практике, легко вливаюсь в команду, коммуникабельная, высоко развита эмпатия.

Ваш комфорт для меня, превыше всего, поэтому мы можем общаться любым удобным для вас способом: в месенджере, по телефону или видеосвязи.

Связаться со мной:

Telegram — +380990100995

WhatsApp — +380990100995

Viber — +380990100995

Email — [email protected]

Instagram — https://www.instagram.com/elvira_sunflower/

FigmaIllustratorPhotoshop
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$70
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
нет безопасных платежей
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Отзывы заказчиков
dxdt
46 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
$70
10 баллов
4 года назад
Создание дизайн-макетов бэк-офиса бильярдной
Всё отлично, но хотелось бы более лучшей коммуникации и фантазии. Простые задачи по ТЗ - без проблем. Спасибо!
Хороший заказчик. Спасибо за сотрудничество.
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