Делаю стильные сайты под ключ, которые приносят деньги!

Погружаюсь в бизнес

Знаю как мыслит ваш клиент

Провожу маркетинговые исследования

Подготавливаю сайт к запуску рекламы

Помогаю выделиться на фоне конкурентов

Тщательно продумываю структуру каждого проекта и пишу качественные тексты.

4 сайта в подборке лучших, сделанных на Tilda



Работать со мной – комфортно



СО МНОЙ ПРОСТО

Мне не нужны тз, я не буду просить вас заполнить бриф. Все вопросы обсуждаются лично на созвоне.



ЗНАЮ ЦЕНУ ВРЕМЕНИ

Если работа не сдана в срок по моей вине, то каждый просроченный день оплата снижается на 3%.



РАБОТАЮ ЧЕСТНО

Оформлен как самозанятый. Работаю по договору: четко фиксирую сроки и стоимость работы.

Процесс работы над сайтом

ИНТЕРВЬЮ

Знакомимся. Подробно обсуждаем задачу, ваш бизнес и детали проекта: цель, направление, функционал и дизайн сайта.



КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ

Погружаюсь в ваш бизнес. Анализирую страницы конкурентов. Определяю конкурентоспособные стороны проекта, предлагаю решения.



АНАЛИЗ ЦЕЛЕВОЙ АУДИТОРИИ

Изучаю социальные сети, читаю отзывы, посещаю тематические форумы. Стараюсь понять какие есть страхи у клиента перед покупкой товара или услуги.



РАЗРАБОТКА ПРОТОТИПА

На основе маркетинговых исследований и интервью строю «скелет сайта». Пишу тексты, прорабатываю структуру и сценарии поведения пользователя на сайте.



ДИЗАЙН-КОНЦЕПТ

Рисую несколько экранов одной страницы, чтобы определиться со стилистикой.



ДИЗАЙН-МАКЕТ

На основе выбранной стилистики отрисовываю все остальные страницы сайта. Разрабатываю мобильную версию.



ВЕРСТКА И ЗАПУСК

Верстаю дизайн, подключаю домен и делаю базовые настройки для SEO оптимизации, подготавливаю страницу к запуску и полноценной работе. Добавляю анимацию чтобы сайт выглядел живым и привлекательным.



ПОДДЕРЖКА САЙТА

Остаюсь на связи в течении месяца, консультирую

по любым вопросам.



Немного обо мне

Мои увлечения позволяют мне быстро генерировать новые идеи и создавать уникальный продукт.

Я черпаю свои идеи из кинематографа, видеоклипов, графического дизайна и любого воплощения визуального искусства. Музыка позволяет мне оставаться в хорошем настроении и не искать «музу» для работы над проектом. А активный отдых не дает выгореть от работы.





Портфолио и отзывы – https://nesterov-web.ru/

Телефон – +79215741629

Telegram – https://t.me/nesterov_web