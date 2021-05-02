Дмитрий Нестеров Dima811Dima811
Погружаюсь в бизнес
Знаю как мыслит ваш клиент
Провожу маркетинговые исследования
Подготавливаю сайт к запуску рекламы
Помогаю выделиться на фоне конкурентов
Тщательно продумываю структуру каждого проекта и пишу качественные тексты.
4 сайта в подборке лучших, сделанных на Tilda
Работать со мной – комфортно
СО МНОЙ ПРОСТО
Мне не нужны тз, я не буду просить вас заполнить бриф. Все вопросы обсуждаются лично на созвоне.
ЗНАЮ ЦЕНУ ВРЕМЕНИ
Если работа не сдана в срок по моей вине, то каждый просроченный день оплата снижается на 3%.
РАБОТАЮ ЧЕСТНО
Оформлен как самозанятый. Работаю по договору: четко фиксирую сроки и стоимость работы.
Процесс работы над сайтом
ИНТЕРВЬЮ
Знакомимся. Подробно обсуждаем задачу, ваш бизнес и детали проекта: цель, направление, функционал и дизайн сайта.
КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ
Погружаюсь в ваш бизнес. Анализирую страницы конкурентов. Определяю конкурентоспособные стороны проекта, предлагаю решения.
АНАЛИЗ ЦЕЛЕВОЙ АУДИТОРИИ
Изучаю социальные сети, читаю отзывы, посещаю тематические форумы. Стараюсь понять какие есть страхи у клиента перед покупкой товара или услуги.
РАЗРАБОТКА ПРОТОТИПА
На основе маркетинговых исследований и интервью строю «скелет сайта». Пишу тексты, прорабатываю структуру и сценарии поведения пользователя на сайте.
ДИЗАЙН-КОНЦЕПТ
Рисую несколько экранов одной страницы, чтобы определиться со стилистикой.
ДИЗАЙН-МАКЕТ
На основе выбранной стилистики отрисовываю все остальные страницы сайта. Разрабатываю мобильную версию.
ВЕРСТКА И ЗАПУСК
Верстаю дизайн, подключаю домен и делаю базовые настройки для SEO оптимизации, подготавливаю страницу к запуску и полноценной работе. Добавляю анимацию чтобы сайт выглядел живым и привлекательным.
ПОДДЕРЖКА САЙТА
Остаюсь на связи в течении месяца, консультирую
по любым вопросам.
Немного обо мне
Мои увлечения позволяют мне быстро генерировать новые идеи и создавать уникальный продукт.
Я черпаю свои идеи из кинематографа, видеоклипов, графического дизайна и любого воплощения визуального искусства. Музыка позволяет мне оставаться в хорошем настроении и не искать «музу» для работы над проектом. А активный отдых не дает выгореть от работы.
Портфолио и отзывы – https://nesterov-web.ru/
Телефон – +79215741629
Telegram – https://t.me/nesterov_web
- Дизайн лендинга для сервиса и приложения14 просмотров
- Интернет-магазин косметики от блогера-миллионика7 просмотров
- Сайт на Tilda для IT компании10 просмотров
- Landing page "Тихий дом"514 просмотров
- Landing page на Tilda под запуск рекламы12 просмотров
- Редизайн концепт сайта агентства "ARTW"622 просмотра
- Редизайн концепт сайта Х5 Retail Group118 просмотров
- Сайт клининговой компании233 просмотра
- Coachella — redesign concept95 просмотров
- Landing page "Telehealth"234 просмотра