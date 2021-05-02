Dima811

Дмитрий Нестеров Dima811

 
29 летРоссия/Санкт-Петербург
4 года на фриланс-бирже
Был
4 месяца назад
Делаю стильные сайты под ключ, которые приносят деньги!

  • Погружаюсь в бизнес

  • Знаю как мыслит ваш клиент

  • Провожу маркетинговые исследования

  • Подготавливаю сайт к запуску рекламы

  • Помогаю выделиться на фоне конкурентов

  • Тщательно продумываю структуру каждого проекта и пишу качественные тексты.

  • 4 сайта в подборке лучших, сделанных на Tilda


Работать со мной – комфортно


СО МНОЙ ПРОСТО
Мне не нужны тз, я не буду просить вас заполнить бриф. Все вопросы обсуждаются лично на созвоне.

ЗНАЮ ЦЕНУ ВРЕМЕНИ
Если работа не сдана в срок по моей вине, то каждый просроченный день оплата снижается на 3%.

РАБОТАЮ ЧЕСТНО
Оформлен как самозанятый. Работаю по договору: четко фиксирую сроки и стоимость работы.

Процесс работы над сайтом

ИНТЕРВЬЮ
Знакомимся. Подробно обсуждаем задачу, ваш бизнес и детали проекта: цель, направление, функционал и дизайн сайта.

КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ
Погружаюсь в ваш бизнес. Анализирую страницы конкурентов. Определяю конкурентоспособные стороны проекта, предлагаю решения.

АНАЛИЗ ЦЕЛЕВОЙ АУДИТОРИИ
Изучаю социальные сети, читаю отзывы, посещаю тематические форумы. Стараюсь понять какие есть страхи у клиента перед покупкой товара или услуги.

РАЗРАБОТКА ПРОТОТИПА
На основе маркетинговых исследований и интервью строю «скелет сайта». Пишу тексты, прорабатываю структуру и сценарии поведения пользователя на сайте.

ДИЗАЙН-КОНЦЕПТ
Рисую несколько экранов одной страницы, чтобы определиться со стилистикой.

ДИЗАЙН-МАКЕТ
На основе выбранной стилистики отрисовываю все остальные страницы сайта. Разрабатываю мобильную версию.

ВЕРСТКА И ЗАПУСК
Верстаю дизайн, подключаю домен и делаю базовые настройки для SEO оптимизации, подготавливаю страницу к запуску и полноценной работе. Добавляю анимацию чтобы сайт выглядел живым и привлекательным.

ПОДДЕРЖКА САЙТА
Остаюсь на связи в течении месяца, консультирую
по любым вопросам.


Немного обо мне

Мои увлечения позволяют мне быстро генерировать новые идеи и создавать уникальный продукт.
Я черпаю свои идеи из кинематографа, видеоклипов, графического дизайна и любого воплощения визуального искусства. Музыка позволяет мне оставаться в хорошем настроении и не искать «музу» для работы над проектом. А активный отдых не дает выгореть от работы.


Портфолио и отзывыhttps://nesterov-web.ru/
Телефон – +79215741629

Telegram https://t.me/nesterov_web

Дизайн сайтаТексты для сайтаTildaSEO-оптимизация
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$130
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
2
безопасных платежей
Портфолио
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Отзывы заказчиков
alsafon
26 летРоссия
4 года в сервисе
Был
год назад
$130
10 баллов
год назад
Собрать сайт на Тилде. Тематика: Контекстная реклама
В том время от сайта пришлось отказаться, но начало работы было качественным и компетентным со стороны исполнителя.
Хороший заказчик!
Ответный отзыв
Tokarev_Anton
Антон 
39 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
год назад
$1170
10 баллов
год назад
Сайт компании по строительству заборов
Дмитрий отличный профессионал, я надеюсь мне удастся поработать с ним в будущем. К сожалению война вмешалась в наши планы, и с моей стороны были задержки в принятии решений, возможно это смазало впечатление обо мне - но по работе Дмитрия совершенно никаких вопросов - 10/10
Хороший заказчик!
Ответный отзыв
Fredna
Михаил 
34 годаУкраина
3 года в сервисе
Был
2 года назад
$265
10 баллов
2 года назад
Создать вебсайт на Wordpress или Tilda на 5-7 страниц
Дмитрий отлично выполнил работу. Заняло больше времени, чем мы ожидали в начале, но зато мы получили хороший результат. Дмитрию желаю успеха в работе и в жизни!
Михаил отличный заказчик! Очень приятно работать с такими людьми! Надеюсь на дальнейшее сотрудничество !
Ответный отзыв
kibkib
Ильдар 
34 годаКазахстан
16 лет в сервисе
Был
год назад
$480
10 баллов
3 года назад
Создание сайта.
Всё качественно и в срок! Рекомендую!
Отличный заказчик, оплата в срок, рекомендую!
Ответный отзыв
suren
55 летСША
15 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
$150
10 баллов
3 года назад
Разработка дизайна
Профессионально относится к своей работе, учитывая пожелания клиента создает качественный дизайн. Рекомендую.
Сурен, отличный заказчик! Четко ставит задачу, всегда на связи, оплата в срок! Надеюсь на дальнейшее сотрудничество!
Ответный отзыв
Сайты «под ключ»
11 отзывов
$10/час
от $200от 10 дней
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от $135от 7 дней
нет рейтинга