Сверстать интерактивную карту ТЦ

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт5 заявок532 просмотра

Требуется сверстать интерактивную карту ТЦ

Пример по функционалу: https://www.trk-mercury.ru/plans/

Есть ли у вас опыт разработки интерактивных карт? 

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4 года назад
Dima811
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