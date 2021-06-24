Ищется специалист по HTML-верстке для доработки готовой админ панели. Задача включает удаление лишнего кода, проверку адаптивности на мобильных устройствах и ноутбуках, а также обновление версии Bootstrap. Важно обеспечить кроссбраузерность и ускорить работу кода. На выходе требуется чистый и понятный код, готовый к интеграции.
Сделать поэкранный скроллинг
Нужно создать скроллинг моего сайта поэкранно, как здесь: https://dpy3b.github.io/Mavic-2-Pro/app
Исполнителю отправлю доступ к моему сайту по ftp.
Цена до $20, сроки до 5 дней.
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