Сделать поэкранный скроллинг

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт32 заявки836 просмотров

Нужно создать скроллинг моего сайта поэкранно, как здесь: https://dpy3b.github.io/Mavic-2-Pro/app

Исполнителю отправлю доступ к моему сайту по ftp.

Цена до $20, сроки до 5 дней.

4 года назад
nata_dark
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