Сайт в html

$28
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт21 заявка1628 просмотров

Разработать макет сайта с использованием блочной верстки, FlexBox или GridLayout, размещением мультимедиа файлов на следующую тему: сайт клининговой службы.

До 25 июня

Нужен сайт в html. Изображения с которыми делался сайт, код сайта в блокноте и сайт. Всё это нужно.

Сайт на русском

HTML
4 года назад
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