Корректировка верстки по макету

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен8 заявок351 просмотр

Нужно сверить сверстанный сайт с макетом и указать на расхождения и ошибки в верстке 

4 года назад
sparj
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Выбранный исполнитель

coder0204
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$30
3 дня
Escrow
Все ок
Оплата прошла, все ок.

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HTML-верстка
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