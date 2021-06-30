Нужна верстка макетов https://www.figma.com/file/pzXOPRJ3Xbp1sGx7LPcc9d/InLab-DNK?node-id=0%3A1 Вопросы: 1. Сроки 2. Бюджет 3. Процесс работы над проектом распишите этапы и сроки и бюджет по ним,можно сделать разбивку на этапы ...
Корректировка верстки по макету
Нужно сверить сверстанный сайт с макетом и указать на расхождения и ошибки в верстке
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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