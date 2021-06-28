Нужна верстка макетов

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен10 заявок780 просмотров

Нужна верстка макетов https://www.figma.com/file/pzXOPRJ3Xbp1sGx7LPcc9d/InLab-DNK?node-id=0%3A1

Вопросы:

1. Сроки

2. Бюджет

3. Процесс работы над проектом распишите этапы и сроки и бюджет по ним,можно сделать разбивку на этапы и оплата за каждый этап проделанный.

4. Когда можете начать работу

5. Вопросы по проекту

Node.js
4 года назад
Able2Know
Антон 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад

Выбранный исполнитель

dikador
Антон 
26 лет
4 года в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
$80
3 дня
Escrow
Хороший разработчик всем рекомендую!
Прекрасный заказчик! Быстро все оплатил, был все время на связи. Очень комфортно работать с Антоном!

Заявки фрилансеров

Ярослав
 
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