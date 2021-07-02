Адаптивную верстку на основе готовой обычной

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен20 заявок829 просмотров

Сайт fome.ru + основные поддомены и страницы. Все идентично. Можно на бутстрап и не 1 в 1. Под совершенно новый сайт с этой же информацией. Исходником выступает сам сайт (все доступно)

Bootstrap
4 года назад
caps
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Выбранный исполнитель

LaxmoS
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4 года назад
4 года назад
$20
3 дня
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Хорошая работа! Все в срок. Идет на контакт и все вопросы оперативно решались!
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Заявки фрилансеров

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ТОП-5
HTML-верстка
Георгий
 
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