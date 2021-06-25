1 часть проекта

$30
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен1 заявка237 просмотров

Реализовать верстку на чистом CSS и отдельных HTML верстку макетов согласно дизайну.

Также необходимо будет поддерживать вёрстку и вносить правки в зависимости от просьб участников команды.

1 часть картинки

CSSHTML
4 года назад
guest_16240334069852
4 года в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

ProstakValery
29 лет
4 года в сервисе
Был
2 года назад
4 года назад
$30
5 дней
Escrow
Ребята сделали достойную верстку за хороший срок. Классы грамотно названы, адаптив присутствует, было несколько правок, без каких либо напрягов сделали. Однозначно рекомендую
Однозначно рекомендую, поставлена задача правильно, если возникали вопросы, быстро получали ответ, оплата в срок как и договаривались, продолжаем работать)

Заявки фрилансеров

ProstakValery
29 лет
4 года в сервисе
Был
2 года назад
4 года назад

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