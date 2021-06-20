Сверстать несколько страниц на wordpress

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Закрыт8 заявок1591 просмотр

Здравствуйте.

Необходимо сверстать страницы типа "блог" по макету figma. Используется плагин: Category Order - Taxonomy Terms Order

1 страница - разводная, со списком всех статей.

2 страница - карточка статьи, с формами обратной связи

Ссылку на макет предоставлю в личку.

Обязательные требования

Элементы страниц должны правится через админку (рисунки, вкладки, теги)

Должна сохраниться вся микроразметка

Страницы экспортируются в яндекс-турбо.

Сайт действующий и на текущий момент все перечисленное работает, плановый редизайн, поэтому нацелены на периодическое сотрудничество.

FigmaWordPress
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