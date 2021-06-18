Сверстать 2 страницы с адаптивом к в дизайне с figma https://www.figma.com/file/09VTlBfD69U81yBHPtWRMk/Untitled?node-id=0%3A1 Срок к завтрашнему дню к вечеру.
Помощь на проект
Есть проект где я сам не успею.
Ищу того кто сможет предоставить качественное портфолио. Постоянно будет на связи. Сможет быстро и качественно выполнять работу.
Заявки фрилансеров
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