Помощь на проект

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Закрыт22 заявки737 просмотров

Есть проект где я сам не успею.

Ищу того кто сможет предоставить качественное портфолио. Постоянно будет на связи. Сможет быстро и качественно выполнять работу.

4 года назад
ilya_javaAndroid
Илья 
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