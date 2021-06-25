Верстка сайта, дизайн на figme.

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Завершен30 заявок814 просмотров

Добрый день, коллеги фрилансеры!)

Мне необходима верстка проекта, исходники на figme, интересует цена и сроки)

Вот тут подробности:

https://yadi.sk/d/YdOuePXs83xGlA

4 года назад
Pro_PHP
Сергей 
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Был
3 месяца назад

Выбранный исполнитель

kost_enikov
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8 лет в сервисе
Был
2 года назад
4 года назад
$200
11 дней
Escrow
Константин выполнил поставленную задачу, даже раньше обозначенных сроков, качественно и профессионально, рекомендую пользователям Вебланса. Будем дальше работать)
Сергей просто замечательный заказчик! Всегда на связи, приятный в общении! Оплату получил моментально. С удовольствием еще посотрудничаю!)

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