Заказать верстку лендинга

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  • Верстка лендинга

    $10

    Добрый день. Необходима кроссбраузерная, адаптивная верстка по стандартам БЭМ. Верстка должна быть чистой и валидной и реализована на flexbox. Макет в фигма на 4 экрана.

    FigmaВерстка лендинга
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    6 дней назад

  • HTML верстка лендинга PSD

    Необходимо выполнить html верстку лендинг-страницы, макет прикрепляю. Макет в ПСД (фотошоп). Так же выполнить адаптацию под мобильные/планштеы устройства. В предложениях оставляйте стоимость и сроки. Сроки крайне важны на этом проекте - чем ...

    HTMLPhotoshopВерстка лендингаВерстка из PSD
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    2 месяца назад

  • Верстка и правки по фронт энду

    Требуется помощь программиста в верстке лендинга и в правках на готовых сайтах. Правки несложные, все по ТЗ. Лендинг, 6 блоков. Работу нужно сделать по скорее. Начать можно сразу. В своей заявке укажите пжл языки программирования, ...

    Верстка лендинга
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    2 месяца назад

  • Верстка лендинга

    $30

    То что нужно сделать Сайт быстро загружается (сервис PageSpeed Insight) Сайт адаптирован под все популярные устройства (сервис Adaptivator) Сайт адаптирован под все популярные браузеры (сервис Browsershots) По телефону можно позвонить, на ...

    Верстка лендинга
    HTML-верстка23 заявки
    Закрыт
    месяц назад

  • Верстка лендинга для фотографа по макету с фигмы

    Мне нужно создать лендинг-страницу для фотографа из готового макета Figma. Должна быть система бронирования, онлайн-оплата, форма обратной связи. Также сайт должен быть адаптивным для разных типов устройств (ПК, планшет, телефон (дизайн Figma ...

    FigmaФорма обратной связиВерстка лендинга
    HTML-верстка38 заявок
    Закрыт
    3 месяца назад

  • Html верстка лендинга

    $30

    Нужно сверстать страницу лендинг, макет в фигме, пример высылаю картинкой для ознакомления, также есть формы на лендинге.

    HTMLFigmaВерстка лендинга
    HTML-верстка57 заявок
    Закрыт
    4 месяца назад

  • Верстка лендинга

    Сверстать красиво, четко, адаптивно без косяков. Дизайн в Figma.  Минимальные анимации по согласованию. По сроку неделя.

    FigmaВерстка лендинга
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    5 месяцев назад

  • Верстка лендинга

    Надо сверстать ленд. Одноэкранник, только мобильная версия. 4 страницы. Из особенностей: есть колесо фортуны, оно должно крутиться и останавливаться в определенном месте. А так же на одной странице есть тип лотереи, надо выбрать 2 из ...

    Верстка лендинга
    HTML-верстка22 заявки
    Закрыт
    4 месяца назад

  • Верстка лендинга

    Надо сверстать лендинг. Макеты прикрепил. Верстка должна совпадать с макетами, допускается маленькие отклонение. Без цены и срока не рассматриваю отклики. Антиспам 10+13=

    Верстка лендинга
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    6 месяцев назад

  • Верстка лендинга из фигмы

    $100

    Доброго времени суток. Нужная адаптивная верстка одностраничника. Чистый код. Оставляйте портфолио.  Подробности исполнителю.

    FigmaВерстка лендинга
    HTML-верстка44 заявки
    Закрыт
    6 месяцев назад

  • Верстка лендинга

    $125

    Нужно с фигмы адаптивно лендинг сверстать (без бутстрапа и т.д.) На первом экране все иконки должны быть анимированными, что бы они красиво двигались на своем фоне, так же сделать анимацию подлета облаков Прописать логику калькулятора при помощи ...

    JavascriptBootstrapFigmaВерстка лендинга
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    6 месяцев назад

  • Верстка Landing Page

    Доброго времени суток! Необходимо сверстать посадочный ленд, для эксперта, который будет вести на чат-бот/соцсеть. Конверсия в переход должна быть не менее 25%. Кол-во блоков не важно.  В отклике прошу указать: -Опыт работы -Конструкторы на которых работаете (Если верстаете ...

    Верстка лендингаЧат-бот
    HTML-верстка9 заявок
    Закрыт
    6 месяцев назад

  • Верстка лендинга на Тильде

    $180

    Нужно сверстать готовый дизайн на лендинге. Дизайн-макет собран в Фигме. (ПК + мобилка)Перенести нужно используя zero-блоки, и там где это возможно - стандартные блоки. Сделать адаптивные версии под все 4 варианта мобилки, что предлагается в Тильде.Ссылку на ...

    FigmaTildaВерстка лендингаЛендинг на Tilda
    HTML-верстка3 заявки
    Закрыт
    7 месяцев назад

  • Верстка лендинга

    Нужна верстка лендинга, проект по визуализации аналогичен  https://www.audemarspiguet.com/com/en/watch/code-1159-universelle.html концепт сайта прикрепил. Пишите вопросы, сроки и примерную стоимость.  Спасибо.

    Верстка лендинга
    HTML-верстка12 заявок
    Закрыт
    7 месяцев назад

  • Верстка Лендинга

    $165

    Владислав, предлагаем заказ по верстке Лендинга. Макет дизайна отправил вам на почту. Необходима адаптивная и кроссбраузерная верстка, с чистым кодом. Также, на лендинге будут присутствовать анимации. Ознакомьтесь пожалуйста с макетом

    Верстка лендинга
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    8 месяцев назад

  • Cоздать сайт

    Адаптивная верстка лендинга с новостями + натяжка на wordpressНеобходимо адаптивно и кроссброузерно сверстать и натянуть на wordpress макет который находится в приложении (приложить jpg).Страницы:- Главная (лендиг страница)- Страница списка новостей (макета нету, в общем дизайне ...

    WordPressДизайн главной страницыФорма обратной связиВерстка лендинга
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    9 месяцев назад

  • Закончить верстку проекта. Срочно

    $200

    Ищем опытного верстальщика. Требуется закончить верстку лендинга. Обязателен опыт работы с анимацией! Что нужно доделать (десктоп + адаптив): https://docs.google.com/document/d/1ZqGrG8qTMEGTImJI3lStN-mzRxokhHOkW9eUu4IWZVs/edit?usp=sharingМакет:https://www.figma.com/file/8EQtXf5xiVoqk0tY6Tx8KU/Ecoyarkiy-2023?node-id=0%3A1&amp;t=WYtO4Eud4aBmkgx7-1 Ссылка на текущую верстку: https://xn--h1acbatm2gsa.xn--p1ai/test/ Сборка на webpack (предоставим после согласования)

    Верстка лендинга
    HTML-верстка13 заявок
    Закрыт
    9 месяцев назад