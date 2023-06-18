Верстка лендинга

Надо сверстать ленд. Одноэкранник, только мобильная версия. 4 страницы. Из особенностей: есть колесо фортуны, оно должно крутиться и останавливаться в определенном месте. А так же на одной странице есть тип лотереи, надо выбрать 2 из ...