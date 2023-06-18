Добрый день. Необходима кроссбраузерная, адаптивная верстка по стандартам БЭМ. Верстка должна быть чистой и валидной и реализована на flexbox. Макет в фигма на 4 экрана.
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- $10FigmaВерстка лендингаHTML-верстка1 исполнительЗавершен6 дней назад
Верстка лендинга Сетка Bootstrap 5 (bootstrap-grid.min.css) Для JS интерактива используем - JQuery В заявке укажите бюджет и примерное время для прикрепленного макета (исходники в Figma)JavascriptBootstrapFigmajQueryВерстка лендингаHTML-верстка9 заявокЗакрытмесяц назад
Необходимо выполнить html верстку лендинг-страницы, макет прикрепляю. Макет в ПСД (фотошоп). Так же выполнить адаптацию под мобильные/планштеы устройства. В предложениях оставляйте стоимость и сроки. Сроки крайне важны на этом проекте - чем ...HTMLPhotoshopВерстка лендингаВерстка из PSDЗавершен2 месяца назад
Требуется помощь программиста в верстке лендинга и в правках на готовых сайтах. Правки несложные, все по ТЗ. Лендинг, 6 блоков. Работу нужно сделать по скорее. Начать можно сразу. В своей заявке укажите пжл языки программирования, ...Верстка лендингаЗавершен2 месяца назад
- $30
То что нужно сделать Сайт быстро загружается (сервис PageSpeed Insight) Сайт адаптирован под все популярные устройства (сервис Adaptivator) Сайт адаптирован под все популярные браузеры (сервис Browsershots) По телефону можно позвонить, на ...Верстка лендингаHTML-верстка23 заявкиЗакрытмесяц назад
Мне нужно создать лендинг-страницу для фотографа из готового макета Figma. Должна быть система бронирования, онлайн-оплата, форма обратной связи. Также сайт должен быть адаптивным для разных типов устройств (ПК, планшет, телефон (дизайн Figma ...FigmaФорма обратной связиВерстка лендингаHTML-верстка38 заявокЗакрыт3 месяца назад
- $30
Нужно сверстать страницу лендинг, макет в фигме, пример высылаю картинкой для ознакомления, также есть формы на лендинге.HTML-верстка57 заявокЗакрыт4 месяца назад
Сверстать красиво, четко, адаптивно без косяков. Дизайн в Figma. Минимальные анимации по согласованию. По сроку неделя.FigmaВерстка лендингаЗавершен5 месяцев назад
Надо сверстать ленд. Одноэкранник, только мобильная версия. 4 страницы. Из особенностей: есть колесо фортуны, оно должно крутиться и останавливаться в определенном месте. А так же на одной странице есть тип лотереи, надо выбрать 2 из ...Верстка лендингаHTML-верстка22 заявкиЗакрыт4 месяца назад
Надо сверстать лендинг. Макеты прикрепил. Верстка должна совпадать с макетами, допускается маленькие отклонение. Без цены и срока не рассматриваю отклики. Антиспам 10+13=Верстка лендингаЗавершен6 месяцев назад
- $100
Доброго времени суток. Нужная адаптивная верстка одностраничника. Чистый код. Оставляйте портфолио. Подробности исполнителю.FigmaВерстка лендингаHTML-верстка44 заявкиЗакрыт6 месяцев назад
- $125
Нужно с фигмы адаптивно лендинг сверстать (без бутстрапа и т.д.) На первом экране все иконки должны быть анимированными, что бы они красиво двигались на своем фоне, так же сделать анимацию подлета облаков Прописать логику калькулятора при помощи ...JavascriptBootstrapFigmaВерстка лендингаЗавершен6 месяцев назад
Доброго времени суток! Необходимо сверстать посадочный ленд, для эксперта, который будет вести на чат-бот/соцсеть. Конверсия в переход должна быть не менее 25%. Кол-во блоков не важно. В отклике прошу указать: -Опыт работы -Конструкторы на которых работаете (Если верстаете ...Верстка лендингаЧат-ботHTML-верстка9 заявокЗакрыт6 месяцев назад
- $180
Нужно сверстать готовый дизайн на лендинге. Дизайн-макет собран в Фигме. (ПК + мобилка)Перенести нужно используя zero-блоки, и там где это возможно - стандартные блоки. Сделать адаптивные версии под все 4 варианта мобилки, что предлагается в Тильде.Ссылку на ...FigmaTildaВерстка лендингаЛендинг на TildaHTML-верстка3 заявкиЗакрыт7 месяцев назад
Верстка лендинга для сайта на WordPress. Приоритет - начинающим.WordPressСайт на WordPressВерстка лендингаHTML-верстка5 заявокЗакрыт7 месяцев назад
Нужна верстка лендинга, проект по визуализации аналогичен https://www.audemarspiguet.com/com/en/watch/code-1159-universelle.html концепт сайта прикрепил. Пишите вопросы, сроки и примерную стоимость. Спасибо.Верстка лендингаHTML-верстка12 заявокЗакрыт7 месяцев назад
- $165
Владислав, предлагаем заказ по верстке Лендинга. Макет дизайна отправил вам на почту. Необходима адаптивная и кроссбраузерная верстка, с чистым кодом. Также, на лендинге будут присутствовать анимации. Ознакомьтесь пожалуйста с макетомВерстка лендингаЗавершен8 месяцев назад
- $30
Сделать простую HTML верстку лендинга с одним модальным окном Работаем до полного утверждения клиентом. Закончить 19.04.23 до вечераHTMLВерстка лендингаЗавершен9 месяцев назад
Адаптивная верстка лендинга с новостями + натяжка на wordpressНеобходимо адаптивно и кроссброузерно сверстать и натянуть на wordpress макет который находится в приложении (приложить jpg).Страницы:- Главная (лендиг страница)- Страница списка новостей (макета нету, в общем дизайне ...WordPressДизайн главной страницыФорма обратной связиВерстка лендингаЗавершен9 месяцев назад
- $200
Ищем опытного верстальщика. Требуется закончить верстку лендинга. Обязателен опыт работы с анимацией! Что нужно доделать (десктоп + адаптив): https://docs.google.com/document/d/1ZqGrG8qTMEGTImJI3lStN-mzRxokhHOkW9eUu4IWZVs/edit?usp=sharingМакет:https://www.figma.com/file/8EQtXf5xiVoqk0tY6Tx8KU/Ecoyarkiy-2023?node-id=0%3A1&t=WYtO4Eud4aBmkgx7-1 Ссылка на текущую верстку: https://xn--h1acbatm2gsa.xn--p1ai/test/ Сборка на webpack (предоставим после согласования)Верстка лендингаHTML-верстка13 заявокЗакрыт9 месяцев назад