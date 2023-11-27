Адаптивная верстка Figma макета на Bootstrap 5

Нужно Доработать шаблон ВП (добавить текстовое поле), по аналогии с другими полями. https://prnt.sc/xWh0xm6jrPq0 Оплата по факту или БС
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Верстка лендинга
Сетка Bootstrap 5 (bootstrap-grid.min.css)
Для JS интерактива используем - JQuery
В заявке укажите бюджет и примерное время для прикрепленного макета (исходники в Figma)
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