Адаптивная верстка Figma макета на Bootstrap 5

HTML-версткаЗакрыт9 заявок112 просмотров
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Верстка лендинга

Сетка Bootstrap 5 (bootstrap-grid.min.css)

Для JS интерактива используем - JQuery

В заявке укажите бюджет и примерное время для прикрепленного макета (исходники в Figma)

BootstrapFigma
23 дня назад
skull3dcom
Вячеслав 
39 летКазахстан
15 лет в сервисе
Был
16 дней назад
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