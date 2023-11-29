Доработать шаблон ВП

HTML-версткаЗавершен3 заявки27 просмотров
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Нужно Доработать шаблон ВП (добавить текстовое поле), по аналогии с другими полями. https://prnt.sc/xWh0xm6jrPq0

Оплата по факту или БС

23 дня назад
Arhaim
37 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
16 дней назад
Выбранный исполнитель
code_deness
Денис 
29 летУкраина
год в сервисе
Был
17 дней назад
23 дня назад
$5
1 день
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Второй наш проект, все круто) Чёткое Тз, оперативность и приятный в общении человек) Всем рекомендую к сотрудничеству!)
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