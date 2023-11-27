Верстка однотипных сайтов

HTML-версткаОткрыт17 заявок198 просмотров
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Необходимо выполнить качественную html-верстку 4 однотипных сайтов с использованием tailwindcss.

Два из них имеют дизайн и верстку на React.

Два - только дизайн.

Дизайны отличаются в основном цветом и небольшим отклонениями.

Ссылка на дизайн одного из сайтов:

https://www.figma.com/file/7sefZqZB1DUxM9OXXuvPwo/HVAC-design?type=design&node-id=0-1&mode=design

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