Доработка сайта на vue.js

Сверстать главную и одну служебную страницу сайта. Все подробности в ТЗ по ссылке: https://docs.google.com/document/d/1y5JDhaU5_9KAAGrMtBBbyyDUoQwytzF1b_yZf81pgG4/edit
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо реализовать доработки фронта сайта, реализованного с использованием vue.js
Все подробности лучше обсудить в tg (в профиле)
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