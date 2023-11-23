Сверстать главную и одну служебную страницу сайта

HTML-версткаОткрыт20 заявок287 просмотров
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Сверстать главную и одну служебную страницу сайта. Все подробности в ТЗ по ссылке: https://docs.google.com/document/d/1y5JDhaU5_9KAAGrMtBBbyyDUoQwytzF1b_yZf81pgG4/edit

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