Доработки по недвижке

Нужно сверстать новую страницу моб/десктоп на основании макета. Задание по ссылке https://arkess.notion.site/5fffc5c8f3354bc9acffe4d23a90dd46#dfd2f2de5e4b4d8a9a8a8ddc3e1882d2 Прочтите раздел "Ознакомление с материалами". Дайте предварительную оценку: - сколько часов займет реализация этапа 1; - срок ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
https://drive.google.com/open?id=1lkwkpTyFDa4WLzuIESP0DUub55UO14j1&usp=drive_fs
что поменялось
1. форма на всех страницах стала иметь границы по краям (уменьшилась черная плашка) http://puu.sh/JV22v/e07bee0e0d.jpg
2. http://puu.sh/JV22D/b2bb4468d9.jpg - изменился фильтр (на адаптивах кнопки Списком/Картой должны быть с иконками, как на десктопе
3. http://puu.sh/JV22K/27740d3320.jpg - все фильтры в поп-апе
4. Поля должны быть выпадающими списками с единичным выбором. Можно посмотреть тут https://metres.workdnk.ru/apartments/msk/
5. На мобиле в фильтре вот тут нужно сделать чуть поменьше высоту отступа http://puu.sh/JV23h/66edffcbad.png
6. Кнопки "На карте/Списком" должны работать так: Активная светлая, нажать можно на черную. Этот же алгоритм должен быть перенесен на кнопки на других страницах
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