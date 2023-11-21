Доработки по недвижке

https://drive.google.com/open?id=1lkwkpTyFDa4WLzuIESP0DUub55UO14j1&usp=drive_fs





что поменялось

1. форма на всех страницах стала иметь границы по краям (уменьшилась черная плашка) http://puu.sh/JV22v/e07bee0e0d.jpg



2. http://puu.sh/JV22D/b2bb4468d9.jpg - изменился фильтр (на адаптивах кнопки Списком/Картой должны быть с иконками, как на десктопе



3. http://puu.sh/JV22K/27740d3320.jpg - все фильтры в поп-апе



4. Поля должны быть выпадающими списками с единичным выбором. Можно посмотреть тут https://metres.workdnk.ru/apartments/msk/



5. На мобиле в фильтре вот тут нужно сделать чуть поменьше высоту отступа http://puu.sh/JV23h/66edffcbad.png



6. Кнопки "На карте/Списком" должны работать так: Активная светлая, нажать можно на черную. Этот же алгоритм должен быть перенесен на кнопки на других страницах