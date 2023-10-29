http://kotser9r.beget.tech/ на этом сайте нам нужно сделать мультисайтовость, чтобы можно было на разные страны переключать и в каждой из стран был свой контент застройщики/объекты/кейсы/новости/статьи и изображение в шапке 1. Подключить мультисайтовость, т.е будет ...