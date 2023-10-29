Cyxik

Александр Cyxik

 
57 летУкраина/Винница
3 года на фриланс-бирже
Был
месяц назад
Описание профиля отсутствует
4 из 5
по оценкам фрилансеров
97%
фрилансеров рекомендуют
$2724
выплачено фрилансерам
15%
заказов с исполнителем
6
постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Opencart

    Доработка каталога товаров на Opencart Необходимо доработать кастомный каталог товаров на Опенкарт 3. Разработка новых функций, интеграция с 1С и другими сервисами, настроить кеширование и куки, доработать опции товара, сделать второй шаблон страницы товара ...

    OpenCart
    Веб-программирование4 заявки
    Открыт
    месяц назад

  • Необходимо изменить дизайн

    Задача Необходимо изменить дизайн на сайте, сайт сделан на Opencart. Что нужно сделать: Замена лого, замена цветовой гаммы, изменить отображение товаров, замена картинок, исправить баги, удалить плагин живосайт. Макет дизайна сделан на Figma. Ссылка ...

    OpenCartFigma
    Дизайн сайтовнет заявок
    Закрыт
    3 дня назад

  • Доработки по недвижке

    https://drive.google.com/open?id=1lkwkpTyFDa4WLzuIESP0DUub55UO14j1&amp;usp=drive_fs что поменялось 1. форма на всех страницах стала иметь границы по краям (уменьшилась черная плашка) http://puu.sh/JV22v/e07bee0e0d.jpg 2. http://puu.sh/JV22D/b2bb4468d9.jpg - изменился фильтр (на адаптивах кнопки Списком/Картой должны быть с иконками, как ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Закрыт
    месяц назад

  • Сайт на опенкарте

    • Этап оформления заказа - интеграция с 1С создание заказа, подключение доставок (сдэк, boxberry, деловые линии), формирование остатков • Этап оплаты - подключение UKassa, формирование счета для юр. лиц Так же есть правки ...

    Системы управления (CMS)3 заявки
    Закрыт
    18 дней назад

  • ВП

    ТЗ, доступ открыл - https://docs.google.com/document/d/1ZlGPxbi44F2HH0OM_ZyrcqhFLIiU4B0prfRdavS2s7U/edit?usp=sharing Можете, пожалуйста, оценить по деньгам и срокам, лучше по каждому заданию отдельно

    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    21 день назад

  • 1С битрикс управление сайтом

    http://kotser9r.beget.tech/ на этом сайте нам нужно сделать мультисайтовость, чтобы можно было на разные страны переключать и в каждой из стран был свой контент застройщики/объекты/кейсы/новости/статьи и изображение в шапке 1. Подключить мультисайтовость, т.е будет ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    месяц назад

  • Доработка кода WordPress

    Есть сайт на WordPress, плагин WooCommerce для товаров, кошелек(баланс) TeraWallet Так вот, при подаче объявления, есть несколько вариантов публикации(бесплатно и платно). При выборе платного товара можно оплатить либо картой, либо с баланса. При ...

    WordPressСайт на WordPressWooCommerce
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    2 месяца назад

  • Проект на FlotterFlow

    Здравствуйте, есть готовый проект на FlotterFlow. Подскажите, во сколько обойдется реализация данный задач на его базе, а также сроки: 1) Настроить проверки даты рождения 2) Настроить отображаение бонусов и возможность их использовать ...

    Flutter
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    2 месяца назад

  • WP c Woocommere

    Вывод фильтров в списке товаров и оформление карточки товаров в Woocommerce на Wordpress Задача Добрый день! Мы являемся агентом учебного центра uprav.ru (это - "донор"). Мы будем продавать ...

    WordPressWooCommerce
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    2 месяца назад

  • Laravel

    Задачи по сайту на laravel Задача Ищем программиста для выполнения задач по сайту на laravel, перечень: - Карта сайта sitemap - Оптимизация скорости загрузки - Оптимизация кода ...

    Laravel
    Веб-программирование7 заявок
    Закрыт
    2 месяца назад

  • Wp+wc

    Выполнить проект по тз с 3 страницы смотрите, парсинг выполняется другим исполнителем https://docs.google.com/document/d/1nh-5zasyzESX6-1_JaVKuaF5D6aVwyCHoM1G3QHB67g/edit

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    2 месяца назад

  • Битрикс

    https://new.tigi69.ru/ При изменении количества вес не меняется. Вес показывается за единицу. Нужен общий вес - который будет меняться от количества. Предлагаю вывести его под Итого сумма И под каждой карточкой вес общего ...

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    2 месяца назад

  • Доработка Темы WordPress

    Доработка Темы WordPress Задача Необходимо доработать WordPress тему. Сайт - https://dream-works-mult.ru/ В заявке напишите стоимость и сроки, если нужно уточнения. Также краткий комментарий по ТЗ, работа объемная и заявки без комментария не рассматриваются. ...

    WordPress
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    2 месяца назад

  • Доработать раздел статьи на сайте на WordPress

    Доработать раздел статьи на сайте на WordPress Переделать раздел "статьи", на сайте https://test.di-help.ru/ Сейчас статьи формата: все статьи/ статья вуза, а нужно формата: все статьи/статьи конкретного вуза/статья вуза - И чтобы у ...

    WordPressСайт на WordPress
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    2 месяца назад

  • Самопис

    Нужно переделать товарный ассортимент и доп опции под меня Мой сайт tep78.ru Соответственно, зпт все основное оставляем, а наполнение меняем То есть переделываем из этого сайта https://sam.zpt1.ru/ То есть надо все ...

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    2 месяца назад

  • Php

    При создании заявки, не отправляются данные на битрикс, нужен человек знающий php

    PHP
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    3 месяца назад

  • Криптообменик

    Есть проект по обмену криптовалют, обновили дизайн, его нужно натянуть на уже рабочее ядро https://www.figma.com/file/SOpPjxd9wA2njPXnSWcB4F/BITEX?type=design&amp;node-id=0-1&amp;mode=design Нужна оценка

    Веб-программирование10 заявок
    Закрыт
    3 месяца назад
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Отзывы фрилансеров
word1ess
22 годаРоссия
год в сервисе
Был
35 минут назад
$92
10 баллов
4 месяца назад
Верстка
Спасибо Александру за интересную задачу. Приятно сотрудничать и с удовольствием помогу еще. Рекомендую!
С Антоном приятно иметь дело. Очень компетентный специалист. Рекомендую
Ответный отзыв
lxf
37 летРоссия
6 месяцев в сервисе
Был
4 месяца назад
$67
10 баллов
4 месяца назад
MODX Revolution
Все на высоком профессиональном уровне, быстро, понятно, вежливо. Топ.
Все очень быстро, качественно. На высоком профессиональном уровне. Рекомендую.
Ответный отзыв
katid999
17 летРоссия
2 года в сервисе
Был
5 месяцев назад
$46
10 баллов
6 месяцев назад
Python
Грамотное и подробное ТЗ, всегда на связи, мгновенная оплата и чёткая проверка результата. Наивысший отзыв.
Быстро разобрался в проблеме. Всё, что нужно было, заработало. Мои лучшие рекомендации.
Ответный отзыв
grinchwebgenius
Олег 
29 летУкраина
7 месяцев в сервисе
Был
3 дня назад
$10
10 баллов
7 месяцев назад
Помочь разобраться с css и настроить html шаблон
Все прошло отлично, отличная коммуникация плюс своевременная оплата, спасибо за проект.
Очень приятно работать с Олегом. Всегда на связи, Рекомендую сотрудничать!
Ответный отзыв
lex_kosta
Алексей 
35 летКазахстан
13 лет в сервисе
Был
16 часов назад
$15
10 баллов
8 месяцев назад
Opencart
Хороший заказчик, приятное общение, всегда на связи, оплата сразу, однозначно рекомендую
Большое спасибо Алексею, за быстрое исполнения заказа. Всегда был на связи , ответил на все мои вопросы. Всем рекомендую. Буду обращаться ещё.
Ответный отзыв