Доработка каталога товаров на Opencart Необходимо доработать кастомный каталог товаров на Опенкарт 3. Разработка новых функций, интеграция с 1С и другими сервисами, настроить кеширование и куки, доработать опции товара, сделать второй шаблон страницы товара ...
- Веб-программирование4 заявкиОткрытмесяц назад
Задача Необходимо изменить дизайн на сайте, сайт сделан на Opencart. Что нужно сделать: Замена лого, замена цветовой гаммы, изменить отображение товаров, замена картинок, исправить баги, удалить плагин живосайт. Макет дизайна сделан на Figma. Ссылка ...Дизайн сайтовнет заявокЗакрыт3 дня назад
https://drive.google.com/open?id=1lkwkpTyFDa4WLzuIESP0DUub55UO14j1&usp=drive_fs что поменялось 1. форма на всех страницах стала иметь границы по краям (уменьшилась черная плашка) http://puu.sh/JV22v/e07bee0e0d.jpg 2. http://puu.sh/JV22D/b2bb4468d9.jpg - изменился фильтр (на адаптивах кнопки Списком/Картой должны быть с иконками, как ...HTML-верстка1 исполнительЗакрытмесяц назад
• Этап оформления заказа - интеграция с 1С создание заказа, подключение доставок (сдэк, boxberry, деловые линии), формирование остатков • Этап оплаты - подключение UKassa, формирование счета для юр. лиц Так же есть правки ...Системы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт18 дней назад
ТЗ, доступ открыл - https://docs.google.com/document/d/1ZlGPxbi44F2HH0OM_ZyrcqhFLIiU4B0prfRdavS2s7U/edit?usp=sharing Можете, пожалуйста, оценить по деньгам и срокам, лучше по каждому заданию отдельноВеб-программирование6 заявокЗакрыт21 день назад
http://kotser9r.beget.tech/ на этом сайте нам нужно сделать мультисайтовость, чтобы можно было на разные страны переключать и в каждой из стран был свой контент застройщики/объекты/кейсы/новости/статьи и изображение в шапке 1. Подключить мультисайтовость, т.е будет ...Закрытмесяц назад
Есть сайт на WordPress, плагин WooCommerce для товаров, кошелек(баланс) TeraWallet Так вот, при подаче объявления, есть несколько вариантов публикации(бесплатно и платно). При выборе платного товара можно оплатить либо картой, либо с баланса. При ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт2 месяца назад
Здравствуйте, есть готовый проект на FlotterFlow. Подскажите, во сколько обойдется реализация данный задач на его базе, а также сроки: 1) Настроить проверки даты рождения 2) Настроить отображаение бонусов и возможность их использовать ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт2 месяца назад
Вывод фильтров в списке товаров и оформление карточки товаров в Woocommerce на Wordpress Задача Добрый день! Мы являемся агентом учебного центра uprav.ru (это - "донор"). Мы будем продавать ...Закрыт2 месяца назад
у меня есть сайт soxfive.com написан на nodejs. хотел его переписать под хостинг firestore Видео с кратким объяснениям скину в тлгВеб-программирование6 заявокЗакрыт2 месяца назад
Задачи по сайту на laravel Задача Ищем программиста для выполнения задач по сайту на laravel, перечень: - Карта сайта sitemap - Оптимизация скорости загрузки - Оптимизация кода ...Веб-программирование7 заявокЗакрыт2 месяца назад
Выполнить проект по тз с 3 страницы смотрите, парсинг выполняется другим исполнителем https://docs.google.com/document/d/1nh-5zasyzESX6-1_JaVKuaF5D6aVwyCHoM1G3QHB67g/editЗакрыт2 месяца назад
Студия 30 квадратов. Нужно сделать дизайн помещения: ванной, кухни. Кирпич + Белый Мрамор + черный мрамор + золото + свечи + зелень + зеркалаИнтерьеры и Экстерьеры16 заявокЗакрыт2 месяца назад
https://new.tigi69.ru/ При изменении количества вес не меняется. Вес показывается за единицу. Нужен общий вес - который будет меняться от количества. Предлагаю вывести его под Итого сумма И под каждой карточкой вес общего ...Закрыт2 месяца назад
Первый лист в гугл таблице. Хотели бы созвониться и обсудить все деатали, понять стоимость работы и начать. https://docs.google.com/spreadsheets/d/1p954PUXW50xW0-_6Yyv_EWoIsFyF8D_Zz3mDKCa4a4A/edit?usp=sharingВеб-программирование5 заявокЗакрыт2 месяца назад
Доработка Темы WordPress Задача Необходимо доработать WordPress тему. Сайт - https://dream-works-mult.ru/ В заявке напишите стоимость и сроки, если нужно уточнения. Также краткий комментарий по ТЗ, работа объемная и заявки без комментария не рассматриваются. ...Закрыт2 месяца назад
Доработать раздел статьи на сайте на WordPress Переделать раздел "статьи", на сайте https://test.di-help.ru/ Сейчас статьи формата: все статьи/ статья вуза, а нужно формата: все статьи/статьи конкретного вуза/статья вуза - И чтобы у ...Закрыт2 месяца назад
Нужно переделать товарный ассортимент и доп опции под меня Мой сайт tep78.ru Соответственно, зпт все основное оставляем, а наполнение меняем То есть переделываем из этого сайта https://sam.zpt1.ru/ То есть надо все ...Закрыт2 месяца назад
При создании заявки, не отправляются данные на битрикс, нужен человек знающий phpЗакрыт3 месяца назад
Есть проект по обмену криптовалют, обновили дизайн, его нужно натянуть на уже рабочее ядро https://www.figma.com/file/SOpPjxd9wA2njPXnSWcB4F/BITEX?type=design&node-id=0-1&mode=design Нужна оценкаВеб-программирование10 заявокЗакрыт3 месяца назад