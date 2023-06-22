Требуется бэкенд Python знающий Flask, SqlAlchemy. Нужно разработать бэкенд для мобильного приложения. Будет фул тайм загрузка. Будем работать по задачно, будем обсуждать задачу сначала вместе и потом я ее отдаю вам на выполнение. Напишите подходит ли вам ...