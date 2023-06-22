Нужен человек имеющий опыт в разработке веб сайтов на фрейморвке flask языка python для написания обновлений, улучшения и расширения функционала. Вся необходимая информация будет предоставлена, а код проекта описан. Задачи будут вида "Написание функции всплывающего на ...
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- PythonFlaskВеб-программирование4 заявкиЗакрытмесяц назад
- $5
Потрібно виконати 2 лаб.роб. на [b]python 3 + Flask/FastApi[/b] В коді залишити коментарі які вказують на основні пункти завдання [b]Лаб. роб. № 1[/b] Завдання: [list][*]створити програмний продукт на зручній та звичній для Вас технології;[*]визначити та вміти пояснити основні ...Лабораторные работы2 заявкиЗакрыт2 месяца назад
Вам предстоит поднять сервер с нуля, задачи: - Сконфигурировать сервер Ubuntu + nginx + Docker, на котором будет сайт компании на Python 3.8 (venv), Flask, PostgreSQL - Также nginx должен быть настроен так, ...Системное администрирование1 заявкаЗакрыт2 месяца назад
Нужно установить скрипт сайта фласк на впс, подключить ссл и помочь и рассказать как его потом редактировать в докере и перезапускатьFlaskВеб-программирование3 заявкиЗакрыт4 месяца назад
Занимаюсь разработкой сайтов (fullstack) год. Хочу узнать от квалифицированного человека с многолетним опытом разработки больших проектов чему мне необходимо обучиться, понять свои ошибки. Мой стек: Flask, Html/Css/Js, MySql, Laravel (изучаю 2 неделю). Наши с вами стеки могут кардинально ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт5 месяцев назад
- $600
Программа подбора насосов на Python, примерный смысл: 1.вводятся рабочие параметры, а именно производительность и напор. 2.по ним ищется пересечение в базе данных с моделями 3.если есть пересечение, то модели выводятся пользователю для выбора 4.при нажатии на выбранную модель открываются ...Прикладное ПО7 заявокЗакрыт5 месяцев назад
Проект по типу CRUD. нужно доработать вывод из базы, пару запросов, справится даже новичок, ничего сложного, тз скину по запросу. Пишите ваш телеграм и ставку в час.Веб-программированиенет заявокЗакрыт6 месяцев назад
Требуется бэкенд Python знающий Flask, SqlAlchemy. Нужно разработать бэкенд для мобильного приложения. Будет фул тайм загрузка. Будем работать по задачно, будем обсуждать задачу сначала вместе и потом я ее отдаю вам на выполнение. Напишите подходит ли вам ...Мобильные приложения4 заявкиЗакрыт6 месяцев назад
Есть нейронная сеть на python. И начатое приложение на Flask. Нужно доделать дизайн и связать нейронную сеть с приложением. https://colab.research.google.com/drive/1Fb5jeHVryhV0G5XQvEyPs5eNobd42B6b - нейронная сеть Приложение прикреплено ниже. Прототип приложения - https://www.figma.com/file/ejFafJATS6MNzm8UhDSCab/Untitled?type=design&node-id=0%3A1&t=urzXNh1APv0X2z47-1Мобильные приложения6 заявокЗакрыт6 месяцев назад
Делаю финансовый учет движения средств для компании (мини CRM) Есть контрагенты, есть менеджеры, разные кошельки, разные фин операции Структура создана, добавление транзакций, и прочее начато. Ищу человека - Python минимум 3 года - Желательно имеющим отношение к финансам и с ...Базы данных3 заявкиЗакрыт7 месяцев назад
- $50
[b]Требуется[/b] разработать прототип web-приложения «Grocery list app» по методологии [b]TDD[/b], которое позволит создавать списки покупок, управлять ими [b]Дедлайн[/b]: 12.04.23 15:00 (Moscow) • Локализация RU • Одна/две веб-странички (примитивные - HTML, CSS, где отображаются списки с кнопками для CRUD) • ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт8 месяцев назад
- $15
8 реакт приложений включены на разных портах + flask api на своем порту. 8 доменов уже привязаны к vds. Надо все домены привязать к соответствующим реакт приложениям и поставить ssl серты. Пишите свой телеграм в заявке. Я напишу ...React.jsFlaskСистемное администрирование5 заявокЗакрыт10 месяцев назад
[b]Последний срок сдачи: 15 января 00:00[/b] [url=https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Fkav0ish0.github.io%2FQA-engineer%2F]Пример вёрстки. [/url]Выбранная профессия: [b]Frontend-программист[/b] [b]К коду нужно писать комментарии или любым другим путём объяснить участки кода, - это для защиты проекта. [/b] Необходимо разработать web – приложение на фреймворке Django, целью которого ...Прикладное ПО1 заявкаЗакрытгод назад
[b]Последний срок сдачи: 15 января 00:00 Достаточно набрать 60/100 баллов. [/b][url=https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Fkav0ish0.github.io%2FQA-engineer%2F]Пример вёрстки [/url][b]Выбранная профессия: Разработчик игр (GameDev)[/b] [b]К коду нужно писать комментарии или любым другим путём объяснить участки кода, - это для защиты проекта. [/b] Необходимо разработать web – приложение ...Прикладное ПО2 заявкиЗакрытгод назад
Добрый день, коллеги! Есть бэкенд простенькой CRM системы, написанной на Flask в качестве пет-проекта. Клиенты, сотрудники, расписание, онлайн-запись, минимальный складской учет, примитивный таск-трекер. Для тестирования был сделан черновой фронт на голом бутстрапе. Теперь нужно сделать ...BootstrapFlaskДизайн интерфейсов и игр11 заявокЗакрытгод назад
Требуется разработать приложение на Swift, которое будет управлять матричным видео свитчером - переключать источники сигналов и мониторы. Связь с устройством посредством API. Функционал приложения: - Авторизация - Настройки источников видео https://prnt.sc/5pVuYqCiMtfU - Настройки выходов (дисплеев) https://prnt.sc/ypt7ywlxBKhI - ...Мобильные приложения4 заявкиЗакрытгод назад
- $1000
[b]Создание проекта на Python Flask + python-telegram-bot.[/b] Требуется создание Telegram Bot + Web App (внутри) на тематику псих. помощи гражданам Украины и ближайшего зарубежья. Приложение для обмена контактами клиентов и специалистов (психологов). Есть профили, возможность оставлять ...Веб-программирование12 заявокЗакрытгод назад
[b][i][u]Потрібна розробка сайту для компанії-перевізника. [/u][/i][/b] [i]В зв'язку з додатковим навантаженням на проекті, шукаємо в команду Full-stack розробника на проектну роботу.[/i] [b]Що вже є?[/b] 1) Макет сайту розроблений у Figma 2) Створений телеграм бот (Aiogram) з базою даних у PostgreSQL [b]Що ...Веб-программирование5 заявокЗакрытгод назад
Обязательно знание api: AMOcrm, senler, автопилот. Присутствует данная связка и существует проблема с потерей данных при отправке их в амо. Лимит запросов в CRM по старым тарифам 7 запросов в секунду на 1 приложение + в ...Веб-программирование4 заявкиЗакрытгод назад
Подробности в лс. Задание уровня junior, ничего сложного.Веб-программирование7 заявокЗакрыт2 года назад