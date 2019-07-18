Нужно установить Nginx. ОС на выделенном сервере CentOS 7.3 x86_64 Webuzo Стоит Webzoo панель управления. Сайт matrason.ua самописный на PHP 5.6, шаблонизатор Smarty Работа через клон репозитория. 1. Отдавать 304 ответ заголовка для ...
Поставить BrainyCP и установить уже выданный SSL для сайта на VPS
Мне нужен системный администратор который сможет установить BrainyCP на мой VPS и установить уже купленный и выданный SSL сертификат на сайт в панеле.
Внимание! На VPS уже стоит сайт без панели. Нужно сделать вышеуказанные действия предварительно скопировав все содержимое необходимое для нормальной работы сайта. Мой сайт это простой Landing Page с калькулятором который написаный на Python 3.6 Фреймворк Flask.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Системное администрирование7 заявокЗакрыт6 лет назад
Здравствуйте, есть такой сайт https://www.domcomfort.ru И компонент https://extensions.joomla.org/extension/mightysites/ Надо настроить работу. Сам компонент уже установлен. Кто может помочь отпишитеСистемное администрирование1 заявкаЗакрыт6 лет назад
- $24
Сайт на cs-cart нужно перенести на другой хостинг. Объем сайта 12 гигов.Завершен6 лет назад
- $24
Сайт на cs-cart нужно перенести на другой хостинг. Объем сайта 12 гигов.Системное администрирование3 заявкиЗакрыт6 лет назад
Добрый день. Есть необходимость в настройке на одном линке двух IP адресов Через данный линк через VirtualLAN происходит выход виртуальных машин в интернет. Надо чтобы одна из машин имела отдельный IP адрес, данная ...Завершен6 лет назад
Есть два виртуальных машин. В первом крутится nginx, во втором apache2 с сайтом. Нужно сделать связку nginx проксирование с (192.168.0.1) + на apache2 (192.168.0.2) Сайты разного рода (apache2, php ...Системное администрирование9 заявокЗакрыт6 лет назад
Есть лендинг на платформе лп, необходимо настроить интеграцию, что бы письма приходили к людям и они могли подписаться на рассылку. От вас цена и срокиСистемное администрированиенет заявокЗакрыт6 лет назад
Установить капчу, на готовый сайт. Форма в сплывающем окне. https://pvldiesel.dp.ua/Завершен6 лет назад
сайт на битриксе доступ к домену битриксу и хостингу есть все продлено , сайт не открывается появляется странное название домена , скрин прилагаю , помогите разобратьсяСистемное администрирование9 заявокЗакрыт6 лет назад
Нужно настроить дроплет на DigitalOcean под большое количество записей (порядка 15-20 миллионов) и большое количество картинок 10-15 миллионовЗавершен6 лет назад