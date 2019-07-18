Поставить BrainyCP и установить уже выданный SSL для сайта на VPS

$15
  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
Завершен2 заявки313 просмотров

Мне нужен системный администратор который сможет установить BrainyCP на мой VPS и установить уже купленный и выданный SSL сертификат на сайт в панеле.

Внимание! На VPS уже стоит сайт без панели. Нужно сделать вышеуказанные действия предварительно скопировав все содержимое необходимое для нормальной работы сайта. Мой сайт это простой Landing Page с калькулятором который написаный на Python 3.6 Фреймворк Flask.

FlaskPython
6 лет назад
Zhenia_Boin
Евгений 
33 года
8 лет в сервисе
Был
7 дней назад

Выбранный исполнитель

vaxvms
50 лет
12 лет в сервисе
Был
3 дня назад
6 лет назад
$10
1 день
Алексей показал себя как ответственный и высококвалифицированный системный администратор. Был на связи даже ночью! Все сделал на 5++++ РЕКОМЕНДУЮ!
Евгений - отличный заказчик. Всегда на связи, четкая задача, мгновенная оплата. Рад работать ещё!

Заявки фрилансеров

vaxvms
50 лет
12 лет в сервисе
Был
3 дня назад
6 лет назад
#1
Системное администрирование