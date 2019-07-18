Поставить BrainyCP и установить уже выданный SSL для сайта на VPS

Мне нужен системный администратор который сможет установить BrainyCP на мой VPS и установить уже купленный и выданный SSL сертификат на сайт в панеле.

Внимание! На VPS уже стоит сайт без панели. Нужно сделать вышеуказанные действия предварительно скопировав все содержимое необходимое для нормальной работы сайта. Мой сайт это простой Landing Page с калькулятором который написаный на Python 3.6 Фреймворк Flask.