Настроить компонент MightySites для сайта на Joomla

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Закрыт1 заявка252 просмотра

Здравствуйте, есть такой сайт https://www.domcomfort.ru

И компонент https://extensions.joomla.org/extension/mightysites/

Надо настроить работу. Сам компонент уже установлен.

Кто может помочь отпишите

Joomla
6 лет назад
Alexandr177
Александр 
37 лет
11 лет в сервисе
Был
3 года назад

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