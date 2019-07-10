Настройка компьютера в части админских прав

Есть компьютер.

Необходимо, что бы работал только браузер.

Доступ был только к сайту glavel.bitrix24.ru.

Убрать возможность сохранять файлы на локальный/внешний диски.

Серфить только по разрешенному сайту.

Нельзя свернуть браузер/закрыть.

Только админ с паролем может свернуть оболочку.

В Windows есть "киоск", но при проверке смогли зайти на другие сайты + есть возможность отправить файл на облачный диск.