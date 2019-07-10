Настройка компьютера в части админских прав

$10
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  2. Системное администрирование
Закрыт2 заявки497 просмотров

Есть компьютер. 

Необходимо, что бы работал только браузер. 

Доступ был только к сайту glavel.bitrix24.ru

Убрать возможность сохранять файлы на локальный/внешний диски. 

Серфить только по разрешенному сайту. 

Нельзя свернуть браузер/закрыть. 

Только админ с паролем может свернуть оболочку. 

В Windows есть "киоск", но при проверке смогли зайти на другие сайты + есть возможность отправить файл на облачный диск.

6 лет назад
istglavel
Андрей 
41 год
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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