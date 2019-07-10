Используем Turn webrtc для своего приложения. Для увеличения надежности хочется установить пару Coturn(можно другой) на VPS и либо получать текущую загрузку по каждому, либо распределять между ними нагрузку. Нужно ...
Настройка компьютера в части админских прав
Есть компьютер.
Необходимо, что бы работал только браузер.
Доступ был только к сайту glavel.bitrix24.ru.
Убрать возможность сохранять файлы на локальный/внешний диски.
Серфить только по разрешенному сайту.
Нельзя свернуть браузер/закрыть.
Только админ с паролем может свернуть оболочку.
В Windows есть "киоск", но при проверке смогли зайти на другие сайты + есть возможность отправить файл на облачный диск.
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