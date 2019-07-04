Здравствуйте. Был арендован выделенный сервер для сайтов - hetzner.de Сайты туда уже перенесены, но нужно провести настройку сервера. Возьметесь?
Настроить на Rspberry Pi 3 Model B+ систему видео-наблюдения
Необходимо настроить по выбору исполнителя open source решение видео-наблюдения на Raspberry Pi 3 Model B+ 1Gb (137-3331), ARMv8 1.4GHz, 1GB, HDMI, microSD, Звук, 4USB2.0, LAN.
Требования: 1. Возможность работы в режиме мониторинга и записи не менее 8 IP камер.
2. Наличие WEB интерфейса для управления и мониторинга.
3. Наличие WEB API для управления видео-наблюдением.
4. Возможность получения MJPEG Stream и MP4 Stream.
5. Запись на внешний HDD.
В качестве результата необходимо предоставить рабочий образ с предустановленным ПО и пошаговую инструкция по настройке.Результаты будут оцениваться на стенде с 8 камерами по критериям: Стабильности работы системы при записи видео-архива с 8-ми камер в течение недели, возможности воспроизведения архива, целостность архива (отсутствие пропусков), работоспособность API.
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