Настроить на Rspberry Pi 3 Model B+ систему видео-наблюдения

Необходимо настроить по выбору исполнителя open source решение видео-наблюдения на Raspberry Pi 3 Model B+ 1Gb (137-3331), ARMv8 1.4GHz, 1GB, HDMI, microSD, Звук, 4USB2.0, LAN.

Требования: 1. Возможность работы в режиме мониторинга и записи не менее 8 IP камер.

2. Наличие WEB интерфейса для управления и мониторинга.

3. Наличие WEB API для управления видео-наблюдением.

4. Возможность получения MJPEG Stream и MP4 Stream.

5. Запись на внешний HDD.

В качестве результата необходимо предоставить рабочий образ с предустановленным ПО и пошаговую инструкция по настройке.Результаты будут оцениваться на стенде с 8 камерами по критериям: Стабильности работы системы при записи видео-архива с 8-ми камер в течение недели, возможности воспроизведения архива, целостность архива (отсутствие пропусков), работоспособность API.