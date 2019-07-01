Настроить веб-приложения и сервисы на AWS

Требуется разместить 3 приложения и ряд сервисов на Amazon Web Services. Приложения созданы на Node.js (Meteor). Из сервисов на данном этапе нужно развернуть только Learning Locker, у них есть официальный AMI.

Настроить удобное обновление версий приложений через BitBucket pipelines + Docker, или другим способом (по договоренности).

В дальнейшем, нам нужно будет развернуть собственную MongoDB Replica Set. Так же, у нас в планах настроить CI с E2E тестированием на SauceLabs.

Нужен коммуникабельный исполнитель, готовый объяснять свои задумки и обучать использованию AWS в рамках данной задачи.

Рассматриваю варианты использования escrow систем для оплаты.