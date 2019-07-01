Разобраться с правами пользователя PostgreSQL базы.

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Закрыт4 заявки154 просмотра

Сервер не дает записывать данные в PostgreSQL

Пишет, нет доступа. Хотя все права есть

Рут от сервера есть

PostgreSQL
6 лет назад
allex-under
Андер 
43 года
13 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров