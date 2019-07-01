Есть настроенный рабочий сервер. Стоит ISP и VMmanager. Версия PHP 5.3. На нем есть 2 сайта: один рабочий, второй на Bitrix, перенесенный с другого хостинга (и файлы и БД перенесены). Не работает из-за ...
Разобраться с правами пользователя PostgreSQL базы.
Сервер не дает записывать данные в PostgreSQL
Пишет, нет доступа. Хотя все права есть
Рут от сервера есть
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