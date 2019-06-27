Администрирование сервера. Слетает база на сайте периодически.

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
Закрыт5 заявок151 просмотр

здравствуйте

передически слетает база на сайте. нужно найти проблему

6 лет назад
gratta
39 лет
19 лет в сервисе
Был
3 дня назад

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Нет заявок фрилансеров