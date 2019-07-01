Ssl сертификат

  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
Завершен5 заявок138 просмотров

нужно подключить для сайта ссл сертификат

6 лет назад
a13s05
40 лет
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

-Spectator-
Александр 
36 лет
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
6 лет назад
$10
1 день
Escrow
Все супер, всем рекомендую, отличный специалист, всегда на связи что очень важно и не теряется как многие, короче всем очень рекомендую!
Хороший заказчик. От тз не отклоняется. В процессе работы обсудили много дополнительных задач, которые были оплачены вовремя и без задержек. Не торопит. Было приятно сотрудничать.

Заявки фрилансеров

-Spectator-
Александр 
36 лет
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
6 лет назад