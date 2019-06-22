Требуется установить Windows Server 2012R2() на VPS. Если необходимо, на сервере может быть установлена любая ОС из: https://yadi.sk/d/rRzxNl-krNmYJw Оплата по факту или БС. Оставляйте заявку, только если вы имеете отзывы тут и(или) ...
Перенос сайта с хостинга masterhost на nic, настройка редиректа.
Нужно перенести физически сайт с хостинга masterhost на nic.ru.
Так же нужно настроить постраничный редирект: например site1.ru\test должен перенаправлять на site2.ru\test
Пишите сроки, стоимость.
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