Перенос сайта с хостинга masterhost на nic, настройка редиректа.

  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
Закрыт9 заявок199 просмотров

Нужно перенести физически сайт с хостинга masterhost на nic.ru

Так же нужно настроить постраничный редирект: например site1.ru\test должен перенаправлять на site2.ru\test

Пишите сроки, стоимость.

6 лет назад
zhilts0ff
Евгений 
39 лет
13 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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Нет заявок фрилансеров