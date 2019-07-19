Backend на node js, развернутый на VPS (timeweb). Не удается достучаться к нему из-вне. Нужно разобраться почему не работает и сконфигурировать nginx.
Отредактировать в образе файл
в образе FreeNAS-11.2-U4.1.iso надо отредактировать один файл .
у меня не получается ( После редактирования образ становится не загрузочным (
Выбранный исполнитель
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