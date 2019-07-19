Отредактировать в образе файл

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Завершен3 заявки224 просмотра

в образе FreeNAS-11.2-U4.1.iso  надо отредактировать один файл .

у меня не получается ( После редактирования образ становится не загрузочным ( 

6 лет назад
binders
Эдгарс 
48 лет
13 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

irinamos26
Ирина 
27 лет
7 лет в сервисе
Была
4 года назад
6 лет назад
$10
1 день
всё отлично всем рекомендую
Сотрудничеством доволеная, быстрая оплата. Обращайтесь обязательно. Рекомендую Эдгарса как: порядочного, честного, пунктуального заказчик

Заявки фрилансеров

irinamos26
Ирина 
27 лет
7 лет в сервисе
Была
4 года назад
6 лет назад