Nginx PHP настройка

Нужно грамотно настроить и проконсультировать по настройке сервера, установлен nginx + php72 + php-fpm сайт открывается но например не пишет логи, пишет доступ запрещан. Видимо правильно проставить права нужно. Из консоли php выполняет скрипт, но если зайти по ссылке срикпт не срабатывает, так как прав не хватает для работы с файлом