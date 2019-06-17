Nginx PHP настройка

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Нужно грамотно настроить и проконсультировать по настройке сервера, установлен nginx + php72 + php-fpm сайт открывается но например не пишет логи, пишет доступ запрещан. Видимо правильно проставить права нужно. Из консоли php выполняет скрипт, но если зайти по ссылке срикпт не срабатывает, так как прав не хватает для работы с файлом

NginxPHP
6 лет назад
itlabs
Денис 
38 лет
12 лет в сервисе
Был
4 года назад

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