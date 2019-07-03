Нужна помощь в размещении сайта на хостинге amazon

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
Завершен1 заявка154 просмотра

Нужен специалист с опытом размещения сайтов на хостинге amazon, а именно на https://s3.console.aws.amazon.com .

Требуется разместить там одностраничный html сайт + провести консультацию, чтоб в дальнейшем я уже смог это делать самостоятельно. 

Заявки принимаю только от тех людей, которые уже работали с этим хостингом и имеют успешный опыт, так как он очень специфический.

HTML
6 лет назад
john29
35 лет
11 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

Dmitriy_Lev
Дмитрий 
37 лет
11 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
6 лет назад
$10
1 день
Дмитрий с полной ответственностью отнесся к проекту и перебрав всевозможные варианты таки нашел способ решения вопроса. Спасибо
Хоршая совместная работа! Рекомендую как порядочного заказчика.

Заявки фрилансеров

Dmitriy_Lev
Дмитрий 
37 лет
11 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
6 лет назад