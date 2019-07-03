Нужна помощь в размещении сайта на хостинге amazon

Нужен специалист с опытом размещения сайтов на хостинге amazon, а именно на https://s3.console.aws.amazon.com .

Требуется разместить там одностраничный html сайт + провести консультацию, чтоб в дальнейшем я уже смог это делать самостоятельно.

Заявки принимаю только от тех людей, которые уже работали с этим хостингом и имеют успешный опыт, так как он очень специфический.