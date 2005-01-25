Требуется софт для управления push уведомлениями браузера, UI не важен, самый простой вариант, можно даже в виде командной строки с подробным логированием. Главное это стабильность, беспрерывная и безошибочная работа, а также быстродействие. ...
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- $200SeleniumПрикладное ПО3 заявкиЗакрыт10 дней назад
- $30
Есть рабочий парсер Java + Selenium (нужно добавить данные с геокодера). Подробности в ТЗ (скину по запросу). Только для тех, у кого есть опыт Java + Селениум. Оплата на ...JavaSeleniumВеб-программирование2 заявкиЗакрытмесяц назад
- $200
Требуется софт для управления push уведомлениями браузера, UI не важен, самый простой вариант, можно даже в виде командной строки с подробным логированием. Главное это стабильность, беспрерывная и безошибочная работа, а также быстродействие. ...SeleniumПрикладное ПО3 заявкиЗакрытмесяц назад
- $200
Требуется софт для управления push уведомлениями браузера, UI не важен, самый простой вариант, можно даже в виде командной строки с подробным логированием. Главное это стабильность, беспрерывная и безошибочная работа, а также быстродействие. ...SeleniumЗакрыт2 месяца назад
- $200
Требуется софт для управления push уведомлениями браузера, UI не важен, самый простой вариант, можно даже в виде командной строки с подробным логированием. Главное это стабильность, беспрерывная и безошибочная работа, а также быстродействие. ...SeleniumЗакрыт2 месяца назад
- $200
Требуется софт для управления push уведомлениями браузера, UI не важен, самый простой вариант, можно даже в виде командной строки с подробным логированием. Главное это стабильность, беспрерывная и безошибочная работа, а также быстродействие. ...SeleniumПрикладное ПО2 заявкиЗакрыт2 месяца назад
- $200
Требуется софт для управления push уведомлениями браузера, UI не важен, самый простой вариант, можно даже в виде командной строки с подробным логированием. Главное это стабильность, беспрерывная и безошибочная работа, а также быстродействие. ...SeleniumПрикладное ПО5 заявокЗакрыт2 месяца назад
Требуется софт для управления push уведомлениями браузера, UI не важен, самый простой вариант, можно даже в виде командной строки с подробным логированием. Главное это стабильность, беспрерывная и безошибочная работа, а также быстродействие. ...SeleniumПрикладное ПО4 заявкиЗакрыт3 месяца назад
- $60
Надо сделать аппку которая сначала сможет скачать какое-то количество видео, поиск чтобы можно было по хештегам или аккаунтам, сортировать видео по фильтрам такие как дата публикации и лайки, сохраня хештеги в файл приклёпанный к этому ...SeleniumПрикладное ПОнет заявокЗакрыт5 месяцев назад
Цель проекта: Разработать скрипт на Python с использованием библиотеки Selenium для автоматического решения капчи при авторизации в Discord. Требования: [list=1][*]Скрипт должен быть написан на языке Python версии 3.x.[*]Использовать библиотеку Selenium для управления браузером.[*]Скрипт должен уметь обрабатывать встроенную ...Веб-программирование8 заявокЗакрыт4 месяца назад
Необходимо на python реализовать парсинг следующих источников данных: - ФССП - Залоги движимого имущества - РСА (изображений будет достаточно) - VK (вся инфа из открытых профилей) Цель: - получить набор сырых JSON-ов по входным идентификаторам (!) Решение должно ...Парсинг сайтаPythonSeleniumПрикладное ПО5 заявокЗакрыт5 месяцев назад
- $50
Требуется, доработать парсер Ebay со стеком: php+selenium согласно ТЗ: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1gz738NFwmad7rqUnQtbsO6mq46roR84PyKEv0fgQ5yQ/edit?usp=sharingВеб-программирование1 заявкаЗакрыт5 месяцев назад
Здравствуйте. Я начальный кодер на Python, сейчас мне необходимо выполнить запуск Профиля в Dolphin anty через Selenium. Писал код по видео уроку из youtube (у человека в примере все работало, а у меня возник баг ...Тестирование ПОнет заявокЗакрыт6 месяцев назад
- $40
Требуется, доработать однопоточный парсер со стеком: php+selenium согласно ТЗ, и на его базе сделать многопоточный парсер с той же логикой.Веб-программирование1 заявкаЗакрыт5 месяцев назад
- $20
Необходимо доработать функцию, которая решает капчуЗакрыт6 месяцев назад
Парсер объявлений с сайта cian.ru на Python Задача Основные требования: Python 3.9 Библиотеки Selenium 4, BeautifulSoup, python-telegram-bot Структура под написание доп. модулей парсинга других площадок. Из .env берем константы: 1. URL фида 2. Время паузы между повторным обходом по объектам 3. Telegram user ...PythonSeleniumТелеграм ботПрикладное ПО1 исполнительЗавершен6 месяцев назад
- $40
Требуется доработать парсер Ebay со стеком php+selenium согласно тз. Парсер интегрирован в вебпроект и работает под Windows. Опыт работы с парсерами на php и selenium обязателен. Бюджет ограничен указанной суммой. ТЗ: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1gz738NFwmad7rqUnQtbsO6mq46roR84PyKEv0fgQ5yQ/edit?usp=sharingВеб-программирование2 заявкиЗакрыт8 месяцев назад
Есть конкретные действия, которые совершаются вручную сотни раз. Мы хотим автоматизировать их с помощью Puppeteer или Selenium. Сначала потребуется просто консультация, чтобы узнать, выполнима ли задача. Если ответ будет положительным, будем составлять подробное тз.SeleniumВеб-программирование3 заявкиЗакрыт7 месяцев назад
- $499
Есть сайт: https://earni.fi/?address=0x73b73eb9a21348760cdd9546322a70d03f390e75 Если заходить через браузер, то все работает как надо. Если отправить GET/POST-запросы через скрипт на Python, то сайт блокирует доступ. Задача: написать скрипт на Python, с помощью которого будут отправляться запросы (без использования selenium и ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт7 месяцев назад
Сайт можно выбрать любой, желательно попроще. Например, любой "черновик", где есть несколько полей для вода, несколько страниц, несколько кнопок. И для этих кнопок и полей ввода выполнить проверку, что вводиться правильное значение, производится правильный переход.SeleniumТестирование сайтов2 заявкиЗакрыт9 месяцев назад