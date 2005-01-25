Заказать услуги программиста Selenium

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  • Софт по управлению Push уведомлениями. Selenium/Puppeteer

    $200

    Требуется софт для управления push уведомлениями браузера, UI не важен, самый простой вариант, можно даже в виде командной строки с подробным логированием. Главное это стабильность, беспрерывная и безошибочная работа, а также быстродействие.  ...

    Selenium
    Прикладное ПО3 заявки
    Закрыт
    10 дней назад

  • ГЕОкодер и метро

    $30

    Есть рабочий парсер Java + Selenium (нужно добавить данные с геокодера). Подробности в ТЗ (скину по запросу). Только для тех, у кого есть опыт Java + Селениум. Оплата на ...

    JavaSelenium
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    месяц назад

  • Софт по управлению Push уведомлениями. Selenium/Puppeteer

    $200

    Требуется софт для управления push уведомлениями браузера, UI не важен, самый простой вариант, можно даже в виде командной строки с подробным логированием. Главное это стабильность, беспрерывная и безошибочная работа, а также быстродействие.  ...

    Selenium
    Прикладное ПО3 заявки
    Закрыт
    месяц назад

  • Софт по управлению Push уведомлениями. Selenium/Puppeteer

    $200

    Требуется софт для управления push уведомлениями браузера, UI не важен, самый простой вариант, можно даже в виде командной строки с подробным логированием. Главное это стабильность, беспрерывная и безошибочная работа, а также быстродействие.  ...

    Selenium
    Прикладное ПО1 заявка
    Закрыт
    2 месяца назад

  • Софт по управлению Push уведомлениями. Selenium/Puppeteer

    $200

    Требуется софт для управления push уведомлениями браузера, UI не важен, самый простой вариант, можно даже в виде командной строки с подробным логированием. Главное это стабильность, беспрерывная и безошибочная работа, а также быстродействие.  ...

    Selenium
    Прикладное ПО1 заявка
    Закрыт
    2 месяца назад

  • Софт по управлению Push уведомлениями. Selenium/Puppeteer

    $200

    Требуется софт для управления push уведомлениями браузера, UI не важен, самый простой вариант, можно даже в виде командной строки с подробным логированием. Главное это стабильность, беспрерывная и безошибочная работа, а также быстродействие.  ...

    Selenium
    Прикладное ПО2 заявки
    Закрыт
    2 месяца назад

  • Софт по управлению Push уведомлениями. Selenium

    $200

    Требуется софт для управления push уведомлениями браузера, UI не важен, самый простой вариант, можно даже в виде командной строки с подробным логированием. Главное это стабильность, беспрерывная и безошибочная работа, а также быстродействие.  ...

    Selenium
    Прикладное ПО5 заявок
    Закрыт
    2 месяца назад

  • Софт по управлению Push уведомлениями. Selenium.

    Требуется софт для управления push уведомлениями браузера, UI не важен, самый простой вариант, можно даже в виде командной строки с подробным логированием. Главное это стабильность, беспрерывная и безошибочная работа, а также быстродействие.  ...

    Selenium
    Прикладное ПО4 заявки
    Закрыт
    3 месяца назад

  • Автоматическая выгрузка видео в тикток

    $60

    Надо сделать аппку которая сначала сможет скачать какое-то количество видео, поиск чтобы можно было по хештегам или аккаунтам, сортировать видео по фильтрам такие как дата публикации и лайки, сохраня хештеги в файл приклёпанный к этому ...

    Selenium
    Прикладное ПОнет заявок
    Закрыт
    5 месяцев назад

  • Решение капчи при авторизации в Discord на Python и Selenium

    Цель проекта: Разработать скрипт на Python с использованием библиотеки Selenium для автоматического решения капчи при авторизации в Discord. Требования: [list=1][*]Скрипт должен быть написан на языке Python версии 3.x.[*]Использовать библиотеку Selenium для управления браузером.[*]Скрипт должен уметь обрабатывать встроенную ...

    PythonSelenium
    Веб-программирование8 заявок
    Закрыт
    4 месяца назад

  • Парсинг сайтов

    Необходимо на python реализовать парсинг следующих источников данных: - ФССП - Залоги движимого имущества  - РСА (изображений будет достаточно) - VK (вся инфа из открытых профилей) Цель: - получить набор сырых JSON-ов по входным идентификаторам (!) Решение должно ...

    Парсинг сайтаPythonSelenium
    Прикладное ПО5 заявок
    Закрыт
    5 месяцев назад

  • Запуск Профиля в Dolphin anty через Selenium.

    Здравствуйте. Я начальный кодер на Python, сейчас мне необходимо выполнить запуск Профиля в Dolphin anty через Selenium. Писал код по видео уроку из youtube (у человека в примере все работало, а у меня возник баг ...

    PythonSelenium
    Тестирование ПОнет заявок
    Закрыт
    6 месяцев назад

  • Доработать парсер

    $40

    Требуется, доработать однопоточный парсер со стеком: php+selenium согласно ТЗ, и на его базе сделать многопоточный парсер с той же логикой.

    PHPSelenium
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    5 месяцев назад

  • Python

    Парсер объявлений с сайта cian.ru на Python Задача Основные требования: Python 3.9 Библиотеки Selenium 4, BeautifulSoup, python-telegram-bot Структура под написание доп. модулей парсинга других площадок. Из .env берем константы: 1. URL фида 2. Время паузы между повторным обходом по объектам 3. Telegram user ...

    PythonSeleniumТелеграм бот
    Прикладное ПО1 исполнитель
    Завершен
    6 месяцев назад

  • Доработать парсер Ebay: php+selenium

    $40

    Требуется доработать парсер Ebay со стеком php+selenium согласно тз. Парсер интегрирован в вебпроект и работает под Windows. Опыт работы с парсерами на php и selenium обязателен. Бюджет ограничен указанной суммой. ТЗ: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1gz738NFwmad7rqUnQtbsO6mq46roR84PyKEv0fgQ5yQ/edit?usp=sharing

    PHPSelenium
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    8 месяцев назад

  • Автоматизация web3 процессов на Puppeteer или Selenium

    Есть конкретные действия, которые совершаются вручную сотни раз. Мы хотим автоматизировать их с помощью Puppeteer или Selenium. Сначала потребуется просто консультация, чтобы узнать, выполнима ли задача. Если ответ будет положительным, будем составлять подробное тз.

    Selenium
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    7 месяцев назад

  • Составить запросы к сайту и обойти защиту (Python)

    $499

    Есть сайт: https://earni.fi/?address=0x73b73eb9a21348760cdd9546322a70d03f390e75 Если заходить через браузер, то все работает как надо. Если отправить GET/POST-запросы через скрипт на Python, то сайт блокирует доступ. Задача: написать скрипт на Python, с помощью которого будут отправляться запросы (без использования selenium и ...

    PythonSelenium
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    7 месяцев назад

  • Выполнить тестирование ЛЮБОГО сайта с помощью Selenium

    Сайт можно выбрать любой, желательно попроще. Например, любой "черновик", где есть несколько полей для вода, несколько страниц, несколько кнопок.  И для этих кнопок и полей ввода выполнить проверку, что вводиться правильное значение, производится правильный переход.

    Selenium
    Тестирование сайтов2 заявки
    Закрыт
    9 месяцев назад