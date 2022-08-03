Оживить скрипт на python(selenium)

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Завершен10 заявок533 просмотра

Перестал работать скрипт, изменений на сайте заметных нет. Тз в лс.

PythonSelenium
3 года назад
dumix69
Андрей 
34 года
13 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

2saures
20 лет
3 года в сервисе
Был
8 месяцев назад
3 года назад
$13
2 дня
Escrow
Александр справился с заданием на все 100%. Я думаю, что будем еще сотрудничать. Советую!
Чудовий замовник, задача поставлена точно і ясно, рекомендую!

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