Необходимо разработать приложение, которое будет получать данные из индикаторов TradingView и отправлять уведомления в Telegram. Требуется переписать указанные индикаторы, добавив новые возможности. Программа должна отслеживать срабатывания индикаторов и уведомлять пользователя. Проект ориентирован на ПК или мобильные устройства.
Парсинг сайта
Надо спарсить информацию с одного из 3-х сайтов.
Результат записать в таблицу.
Заявки фрилансеров
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