Программа для ПК

$3000
  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрыт2 заявки539 просмотров

Требуется программа для ПК и документация к ней на тему: Удаленная компьютерная помощь1. документация, содержащая описание функциональных характеристик программного обеспечения и информацию, необходимую для установки и эксплуатации программного обеспечения2. экземпляр программного обеспечения3. инструкция по установке экземпляра программного обеспечения

Конечным итогом работы должен быть экземпляр программы, и документы по функциональным характеристикам программ и информация по настройке и эксплуатации.

3 года назад
m2y444
Феликс 
52 года
13 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Дмитрий
 
39 лет
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Артемий
 
24 года
4 года в сервисе
Был
10 месяцев назад
8 отзывов(-1)
3 года назад

  • Похожие заказы

  • Израильская компания по технологическим решениям ищет компанию, команд

    Израильская компания по технологическим решениям ищет команду программистов для постоянного сотрудничества. Задачи включают создание и внедрение CRM, чат-ботов, анимационных роликов, разработку интернет-магазинов и мобильных приложений. Приоритет отдается украинским гражданам.

    iOS
    Прикладное ПО4 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Http/s benchmark

    Необходимо создать многопоточный бенчмарк генератора нагрузки по протоколам HTTP/S и HTTP2 с поддержкой прокси (HTTP/S, SOCKS4/5). Софт должен одновременно обрабатывать несколько заданий, позволяя запускать нагрузки на несколько URL с указанными параметрами. Реализация требуется на Node.js.

    Node.js
    Прикладное ПОнет заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Переделать программу (модифицировать)

    Необходимо модифицировать существующую Android-программу (.apk). Требуется изменить иконку, название, версию, убрать всплывающее окно и заменить текст в уведомлениях. Главное требование - добавление функции, чтобы программа отправляла нужный текст на почту или Telegram.

    Android
    Прикладное ПО3 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Расшифровать https запрос с одного сервиса

    $30

    Необходимо расшифровать HTTPS запрос с одного сервиса и представить метод его расшифровки. Ожидается детальное описание процесса, включая используемые инструменты и шаги для выполнения задачи.

    Прикладное ПО4 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Настроить интеграцию данных RetailCRM и BigQuery

    Необходимо настроить выгрузку обновленных данных из RetailCRM в базу данных BigQuery. Требуется реализовать как ручное, так и автоматическое обновление выгрузки данных. Предоставлен список необходимых данных для выгрузки.

    Прикладное ПО2 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Написать формулу Exel

    $5

    Необходимо разработать формулу Excel, которая будет считывать данные из двух столбцов на странице 2 и переносить значения на лист1 в зависимости от выбранных блоков (блок1, блок2 и т.д.). Формула должна учитывать пустые ячейки и выполняться только при наличии значений. Подробности можно уточнить на основе предоставленной таблицы.

    Прикладное ПО2 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Бот вк

    Необходимо разработать бота для ВКонтакте на Python, который будет отправлять пользователям строки из текстового файла по заданному слову. Бот должен отправлять строки в порядке очереди, не повторяя отправленные и прекращая функционирование для каждого человека после отправки одной строки. Важно обеспечить строгий порядок отправки без случайности.

    Python
    Прикладное ПО15 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Написать программку на Python

    Требуется разработать программу на Python с использованием PyQt и QtDesigner. В приложенном ТЗ представлены все детали, включая графические примеры работы с документами и необходимые файлы. Обратите внимание на правильную сортировку по ключевым словам, как указано в ТЗ. Исходные данные проекта будут предоставлены для PyCharm. Срок выполнения можно обсудить.

    Python
    Прикладное ПО6 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Нужна таблица для арбитража криптовалют по api

    Разработайте таблицу для арбитража криптовалют, используя API для получения данных. Необходимо свести все данные в структурированном виде и обеспечить быструю обработку информации. Заказ включает в себя использование имеющихся данных и оптимизацию процессов.

    Прикладное ПО4 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Апликация для размещения заказа

    Требуется разработать аппликацию, позволяющую заказчикам самостоятельно оформлять заказы, выбирая необходимые параметры. В приложенном файле указаны детальные требования к функционалу. Ожидается создание интуитивно понятного интерфейса для удобства пользователей.

    Прикладное ПОнет заявок
    Закрыт
    3 года назад