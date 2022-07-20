Требуется программа для ПК и документация к ней на тему: Удаленная компьютерная помощь1. документация, содержащая описание функциональных характеристик программного обеспечения и информацию, необходимую для установки и эксплуатации программного обеспечения2. экземпляр программного обеспечения3. инструкция по установке экземпляра программного обеспечения

Конечным итогом работы должен быть экземпляр программы, и документы по функциональным характеристикам программ и информация по настройке и эксплуатации.