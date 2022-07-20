Израильская компания по технологическим решениям ищет команду программистов для постоянного сотрудничества. Задачи включают создание и внедрение CRM, чат-ботов, анимационных роликов, разработку интернет-магазинов и мобильных приложений. Приоритет отдается украинским гражданам.
Программа для ПК
Требуется программа для ПК и документация к ней на тему: Удаленная компьютерная помощь1. документация, содержащая описание функциональных характеристик программного обеспечения и информацию, необходимую для установки и эксплуатации программного обеспечения2. экземпляр программного обеспечения3. инструкция по установке экземпляра программного обеспечения
Конечным итогом работы должен быть экземпляр программы, и документы по функциональным характеристикам программ и информация по настройке и эксплуатации.
Заявки фрилансеров
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