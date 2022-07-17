Необходимо разработать формулу Excel, которая будет считывать данные из двух столбцов на странице 2 и переносить значения на лист1 в зависимости от выбранных блоков (блок1, блок2 и т.д.). Формула должна учитывать пустые ячейки и выполняться только при наличии значений. Подробности можно уточнить на основе предоставленной таблицы.
Расшифровать https запрос с одного сервиса
Расшифровать https запрос с одного сервиса.Показать метод его расшифровки
Заявки фрилансеров
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