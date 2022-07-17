Разработка аппликации

  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрыт3 заявки361 просмотр

Добрый день! 

Мне необходимо разработать аппликацию согласно задания в прикрепленном приложении.

3 года назад
guest_1658154587948
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