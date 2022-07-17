Требуется преобразовать программу с языка Basic 4.0 в скрипт для Mathlab 7.0 и выше. Тематика проекта связана с аэродинамикой, включая расчет профиля крыла и коэффициента трения. Скан программы на Basic предоставлен в приложении. Сжатые сроки выполнения.
Разработка аппликации
Добрый день!
Мне необходимо разработать аппликацию согласно задания в прикрепленном приложении.
Заявки фрилансеров
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