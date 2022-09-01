Софт для reddit

  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Завершен2 заявки552 просмотра

Потрібен софт для публікації постів у сабреддитах.

Коротко про функціонал:

-Робота з кількома акаунтами;

-Публікація постів у сабреддити з гнучких налаштувань;

-автовідповідь у коментарях до власних постів;

-автовідповідь користувачам, які написали нам;

Важливо, щоб акаунти не банилися і працювали в довгу.

Є побажання до деталей, спілкуватимемося предметно за фактом.

Подробиці та ціну обговоримо у ПП

3 года назад
Shik_I
Ігор 
28 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

VlaLin
28 лет
3 года в сервисе
Был
год назад
3 года назад
$300
7 дней
Escrow
Все добре, дякую
Заказчик лояльный, поставляет ТЗ в доступной мере понимания и очень комфортно с ним работать. Оплата поступает в том размере в котором согласовывается с обеих сторон и происходит оплата сразу после сдачи и проверки проекта в полной мере. К срокам относится очень хорошо и лояльно. Рекомендую сотрудничество.

Заявки фрилансеров

VlaLin
28 лет
3 года в сервисе
Был
год назад
3 года назад
Артемий
 
24 года
4 года в сервисе
Был
10 месяцев назад
8 отзывов(-1)
3 года назад

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