Только качественный код и в срок - написание скриптов и прикладного ПО, на языке программирования Python.

🎯 Моя цель - предоставить качественную и лучшую услугу на рынке❗

Работая со мной вы экономите:

Деньги . Качественно напишу код и разработаю макет для прикладного ПО согласно вашего технического задания, что существенно экономит Ваш бюджет и не требует заказа дополнительных макетов дизайна.

. Качественно напишу код и разработаю макет для прикладного ПО согласно вашего технического задания, что существенно экономит Ваш бюджет и не требует заказа дополнительных макетов дизайна. Время на написание технического задания. Уверен, в ТЗ всего не учтешь, по этому я сам, на основе 6-ти летнего опыта, прогнозирую логику работы всего кода. Минимум вопросов, максимум результата.

на написание технического задания. Уверен, в ТЗ всего не учтешь, по этому я сам, на основе 6-ти летнего опыта, прогнозирую логику работы всего кода. Минимум вопросов, максимум результата. Нервы. Просьбы, пожелания и доработки не структурного характера уже будут включены в стоимость работ! Так что если вы пропустите ряд мелочей в ТЗ они будут внесены по Вашей просьбе без лишних споров и дополнительных затрат!

➕ В течении двух недель после передачи архива с готовым проектом я бесплатно и сразу исправлю свои ошибки которые могли быть пропущены при приеме работы и замечены позже.

➕ В течении двух недель предоставляю с 10% скидкой добавление нового функционала в проект который был Вам передан.

Со мной удобно работать и мне важно что бы клиент получил качественную работу и остался доволен❗

➕ Middle инженер-программист и специалист по написанию скриптов на языке программирования Python.

➕ Инженер-программист, специализирующийся на Python разработке программного обеспечения (мультиплатформенность), автоматизации процессов, работе с базами данных, создание клиентского интерфейса PyQt, парсинге данных любой сложности.

Ответственность:

✅ готов приступить уже

✅ всегда довожу дело до конца

✅ не беру предоплату*

✅ всегда на связи

Род занятий:

✅ Парсинг данных с любого сайта

✅ Разработка телеграмм ботов

✅ Написания скриптов под любую задачу

✅ Создания кроссплатформенных ПО

✅ Верстка кроссбраузерная, адаптация . Только чистый и понятный код

✅ CSS анимация сайтов

Технологии:

✅ PyQt, MySQL, SQL, PostgreSQL, PyCharm, Tk, JSON, XML, Python3, паттерны проектирования, Django, HTML, CSS, парсинг данных, socket, ООП.