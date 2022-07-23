VlaLin

Владислав VlaLin

 
28 лет
3 года на фриланс-бирже
Был
год назад
Только качественный код и в срок - написание скриптов и прикладного ПО, на языке программирования Python.

🎯 Моя цель - предоставить качественную и лучшую услугу на рынке

Работая со мной вы экономите:

  • Деньги. Качественно напишу код и разработаю макет для прикладного ПО согласно вашего технического задания, что существенно экономит Ваш бюджет и не требует заказа дополнительных макетов дизайна.
  • Время на написание технического задания. Уверен, в ТЗ всего не учтешь, по этому я сам, на основе 6-ти летнего опыта, прогнозирую логику работы всего кода. Минимум вопросов, максимум результата.
  • Нервы. Просьбы, пожелания и доработки не структурного характера уже будут включены в стоимость работ! Так что если вы пропустите ряд мелочей в ТЗ они будут внесены по Вашей просьбе без лишних споров и дополнительных затрат!
 Предоставление гарантии на проект:

➕ В течении двух недель после передачи архива с готовым проектом я бесплатно и сразу исправлю свои ошибки которые могли быть пропущены при приеме работы и замечены позже.

➕ В течении двух недель предоставляю с 10% скидкой добавление нового функционала в проект который был Вам передан.

Со мной удобно работать и мне важно что бы клиент получил качественную работу и остался доволен❗

➕ Middle инженер-программист и специалист по написанию скриптов на языке программирования Python.

➕ Инженер-программист, специализирующийся на Python разработке программного обеспечения (мультиплатформенность), автоматизации процессов, работе с базами данных, создание клиентского интерфейса PyQt, парсинге данных любой сложности.

Ответственность:

✅ готов приступить уже

✅ всегда довожу дело до конца

✅ не беру предоплату*

✅ всегда на связи

Род занятий:

✅ Парсинг данных с любого сайта

✅ Разработка телеграмм ботов

✅ Написания скриптов под любую задачу

✅ Создания кроссплатформенных ПО

✅ Верстка кроссбраузерная, адаптация . Только чистый и понятный код

✅ CSS анимация сайтов

Технологии:

✅ PyQt, MySQL, SQL, PostgreSQL, PyCharm, Tk, JSON, XML, Python3, паттерны проектирования, Django, HTML, CSS, парсинг данных, socket, ООП.

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Отзывы заказчиков

Shik_I
Ігор 
28 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
$300
10 баллов
3 года назад
Софт для reddit
Все добре, дякую
Заказчик лояльный, поставляет ТЗ в доступной мере понимания и очень комфортно с ним работать. Оплата поступает в том размере в котором согласовывается с обеих сторон и происходит оплата сразу после сдачи и проверки проекта в полной мере. К срокам относится очень хорошо и лояльно. Рекомендую сотрудничество.
Ответный отзыв
guest_16428713961288
3 года в сервисе
Был
2 года назад
$200
10 баллов
3 года назад
Парсинг данных
Парсинг данных
Лучший программист с которым я работал! Парсер был сделан идеально с первого раза и в кратчайшие сроки. Очень рекомендую к сотрудничеству!
Заказчик лояльный, поставляет ТЗ в доступной мере понимания и очень комфортно с ним работать. Оплата поступает в том размере в котором согласовывается с обеих сторон и происходит оплата сразу после сдачи и проверки проекта в полной мере. К срокам относится очень хорошо и лояльно. Рекомендую сотрудничество.
Ответный отзыв