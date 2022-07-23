🎯 Моя цель - предоставить качественную и лучшую услугу на рынке❗
Работая со мной вы экономите:
- Деньги. Качественно напишу код и разработаю макет для прикладного ПО согласно вашего технического задания, что существенно экономит Ваш бюджет и не требует заказа дополнительных макетов дизайна.
- Время на написание технического задания. Уверен, в ТЗ всего не учтешь, по этому я сам, на основе 6-ти летнего опыта, прогнозирую логику работы всего кода. Минимум вопросов, максимум результата.
- Нервы. Просьбы, пожелания и доработки не структурного характера уже будут включены в стоимость работ! Так что если вы пропустите ряд мелочей в ТЗ они будут внесены по Вашей просьбе без лишних споров и дополнительных затрат!
➕ В течении двух недель после передачи архива с готовым проектом я бесплатно и сразу исправлю свои ошибки которые могли быть пропущены при приеме работы и замечены позже.
➕ В течении двух недель предоставляю с 10% скидкой добавление нового функционала в проект который был Вам передан.
Со мной удобно работать и мне важно что бы клиент получил качественную работу и остался доволен❗
➕ Middle инженер-программист и специалист по написанию скриптов на языке программирования Python.
➕ Инженер-программист, специализирующийся на Python разработке программного обеспечения (мультиплатформенность), автоматизации процессов, работе с базами данных, создание клиентского интерфейса PyQt, парсинге данных любой сложности.
Ответственность:
✅ готов приступить уже
✅ всегда довожу дело до конца
✅ не беру предоплату*
✅ всегда на связи
Род занятий:
✅ Парсинг данных с любого сайта
✅ Разработка телеграмм ботов
✅ Написания скриптов под любую задачу
✅ Создания кроссплатформенных ПО
✅ Верстка кроссбраузерная, адаптация . Только чистый и понятный код
✅ CSS анимация сайтов
Технологии:
✅ PyQt, MySQL, SQL, PostgreSQL, PyCharm, Tk, JSON, XML, Python3, паттерны проектирования, Django, HTML, CSS, парсинг данных, socket, ООП.
Портфолио
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