Заказчик лояльный, поставляет ТЗ в доступной мере понимания и очень комфортно с ним работать. Оплата поступает в том размере в котором согласовывается с обеих сторон и происходит оплата сразу после сдачи и проверки проекта в полной мере. К срокам относится очень хорошо и лояльно. Рекомендую сотрудничество.