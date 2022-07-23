Парсинг данных

  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Завершен7 заявок612 просмотров

Нужен парсинг концертных данных с bandsintown.

Парсинг данных
3 года назад
guest_16428713961288
3 года в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

VlaLin
28 лет
3 года в сервисе
Был
год назад
3 года назад
$200
4 дня
Escrow
Лучший программист с которым я работал! Парсер был сделан идеально с первого раза и в кратчайшие сроки. Очень рекомендую к сотрудничеству!
Заказчик лояльный, поставляет ТЗ в доступной мере понимания и очень комфортно с ним работать. Оплата поступает в том размере в котором согласовывается с обеих сторон и происходит оплата сразу после сдачи и проверки проекта в полной мере. К срокам относится очень хорошо и лояльно. Рекомендую сотрудничество.

Заявки фрилансеров

Дмитрий
 
29 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
VlaLin
28 лет
3 года в сервисе
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год назад
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Артемий
 
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10 месяцев назад
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Евгений
 
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